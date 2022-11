SiPearl, la société qui conçoit le microprocesseur HPC européen, annonce un partenariat avec AMD

SiPearl, la société qui conçoit le microprocesseur haute performance et basse consommation destiné aux supercalculateurs européens, annonce une collaboration avec AMD “pour répondre aux besoins du supercalcul exascale en Europe”. Selon le communiqué, “en combinant Rhea, le microprocesseur de SiPearl, et les accélérateurs Instinct d’AMD, les deux partenaires contribueront à aider l’Europe à relever des défis stratégiques pour la science, la société, l’industrie et l’environnement”.

© SiPearl

Concrètement, SiPearl a conclu un accord de collaboration commerciale avec AMD afin de proposer une offre conjointe destinée aux systèmes de supercalcul exascale. Cette offre combine donc Rhea, le microprocesseur dédié au calcul haute performance (HPC) de SiPearl, avec les accélérateurs Instinct d’AMD. Dans un premier temps, AMD et SiPearl évalueront ensemble l’interopérabilité du logiciel ouvert ROCm d’AMD avec le microprocesseur Rhea et construiront une solution logicielle optimisée destinée à renforcer les capacités de Rhea associé à un accélérateur Instinct. Selon l’entreprise, “ce travail conjoint, qui cible les activités de portage et d’optimisation du backend HIP d’AMD, des compilateurs et des bibliothèques openMP, permettra aux applications scientifiques de bénéficier des deux technologies”.

Une collaboration étendue à des instituts de recherche européens

De plus, “les deux sociétés envisagent ensuite d’étendre leur collaboration à des instituts de recherche en Europe afin de permettre aux principaux développeurs et propriétaires de code européens de porter et d’optimiser leurs applications sur la solution SiPearl-AMD. En parallèle, elles s’engageront auprès des constructeurs qui adopteront conjointement dans leurs conceptions le microprocesseur Rhea avec les accélérateurs Instinct”.

D’après SiPearl, “ce partenariat élargit considérablement le choix de solutions d’accélération proposées conjointement avec le microprocesseur Rhea. SiPearl poursuit ainsi son objectif d’offrir aux utilisateurs européens de supercalculateurs exascale la meilleure combinaison possible afin de répondre parfaitement à leurs besoins applicatifs dans des domaines stratégiques comme l’intelligence artificielle, le climat, l’énergie, la géologie, l’ingénierie, la recherche, la santé ou la sécurité”.

Rappelons que SiPearl collabore également avec NVIDIA et avec Intel. Avec NVIDIA, le partenariat concerne une plateforme associant “les microprocesseurs de SiPearl et les processeurs graphiques de NVIDIA”, ainsi que le déploiement de l’écosystème Arm dans le secteur du HPC. La collaboration avec Intel englobe le recours aux GPU Ponte Vecchio et à l’interface de programmation oneAPI. Enfin, sachez que SiPearl propose toujours de nombreux emplois à pourvoir, notamment en France et en Espagne.

Déclarations

Brad McCredie, vice-président de la branche centre de données et traitement accéléré d’AMD, déclare : “Le calcul haute performance est au cœur d’AMD ; nos accélérateurs Instinct équipent le premier supercalculateur qui a passé la barre de l’exascale et, dans le monde entier, nous équipons de nombreuses infrastructures de calcul haute performance. Alors que le monde a de plus en plus besoin de performance de calcul pour propulser de nouvelles découvertes qui changeront notre société, AMD est heureux de s’engager plus avant dans l’écosystème européen avec SiPearl au travers de cette offre conjointe qui répondra aux besoins du supercalcul exascale en Europe”.

“En tant que leader européen du calcul haute performance, nous sommes ravis de cette collaboration entre SiPearl et AMD. Elle contribuera grandement au déploiement de l’écosystème HPC en Europe, en aidant nos clients à déployer des systèmes d’intelligence artificielle et exascale”, ajoute Emmanuel le Roux, vice-président senior, responsable du HPC AI & Quantum chez Atos.

“Nous nous réjouissons de cette collaboration avec AMD qui est moteur de l’innovation sur le marché du calcul haute performance depuis de nombreuses années. Cette nouvelle collaboration avec un leader mondial va encore enrichir l’offre associant notre microprocesseur Rhea aux solutions d’accélération de nos partenaires. En élargissant le choix proposé aux utilisateurs finaux de supercalculateurs en Europe, elle permettra aux Européens de relever les grands défis de notre époque dans les domaines de l’intelligence artificielle, la modélisation du climat et la recherche médicale, notamment”, conclut Philippe Notton, PDG et fondateur de SiPearl.

Source : communiqué de presse SiPearl