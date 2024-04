Snapdragon X : Qualcomm mentirait-il sur les performances de ses processeurs ?

Les Snapdragon X seront les prochains challengers des puces Intel et AMD sous architecture ARM64. Après avoir présenté des benchmarks impressionnants pour ses puces X Elite et X Plus, la firme est maintenant accusée d’avoir trafiqué les résultats.

Qualcomm est sur le point de donner un coup de pied dans la fourmilière avec ses prochains CPU sous ARM64. Ces derniers intégreront un puissant iGPU afin de faire tourner des jeux vidéo convenablement comme Baldur’s Gate 3. La firme de San Diego compte également inonder le marché avec des modèles plus abordables, comme le Snapdragon X Plus dévoilé récemment par la marque.

L’entreprise va également mettre le paquet dans l’intelligence artificielle en dotant ses processeurs d’un NPU (Neural Processing Unit) pouvant aller jusqu’à 45 TOPS. Des performances de haute volée assurées par la marque avec la publication de ses benchmarks en multithreading. Mais toutes ces affirmations sont en train de voler en éclats à la suite d’accusations sérieuses de la part du média SemiAccurate. Les résultats communiqués jusqu’à maintenant seraient totalement falsifiés.

Des résultats impossibles à atteindre en conditions réelles

Qualcomm aurait ainsi présenté à la presse et à ses partenaires des résultats totalement irréalisables, selon les propos de SemiAccurate. Le média affirme avoir été en contact avec deux grands fabricants d’ordinateurs, et une source haut placée de chez Qualcomm. Personne n’a pu recréer, en conditions réelles, les mêmes benchmarks que ceux présentés au public. Pire encore, les résultats de certains tests initiaux pourraient se situer bien en dessous de 50% des affirmations de la marque.

Vous n’êtes pas au bout de vos surprises, puisque les performances des puces Snapdragon X Plus / Elite pourraient être équivalentes à un Intel Celeron, un processeur d’entrée de gamme qui équipe des ordinateurs à bas coûts. Des performances bien éloignées de l’Apple M3 ou des références chez Intel et AMD.

Il pourrait y avoir ainsi de grosses tromperies sur les résultats réels des puces Snapdragon. D’ailleurs, le média américain dénonce les pratiques de Qualcomm visant à contrôler l’information en refusant aux testeurs des essais indépendants et en fournissant des informations limitées lors des conférences.

En effet, la firme est bien timide en ce qui concerne les méthodes de fonctionnement de ses puces, puisque l’on ne connaît toujours pas les caractéristiques des cœurs Oryon. AMD et Intel sont bien plus transparents vis à vis de la presse et de ses partenaires, et c’est là où Qualcomm perd des points, lui qui veut renverser le marché à coups de puces prêtes pour l’IA. Les NPU seront d’ailleurs le fer de lance des prochains processeurs, comme les Strix Halo et Strix Point de chez AMD.