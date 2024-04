Les Ryzen 9000 miseraient sur leur NPU surpuissant pour écraser les Core Ultra

Les caractéristiques techniques des APU Strix Point et Strix Halo auraient fuité sur le net. Les documents présumés officiels dévoilent toutes les composantes des deux puces AMD qui mettront l’accent sur l’IA à l’aide de la nouvelle architecture Zen 5, plus économe en énergie. On fait le point.

Ils se font attendre, ces nouveaux Ryzen 9000 sous l’architecture Zen 5. Compréhensif, vu à quel point les rouges ont su rafler d’importantes parts de marché à Intel, notamment dans le domaine du gaming. Les prochains en date, noms de code Strix Halo et Strix Point, vont naturellement offrir des hausses de performance drastiques pour une efficacité énergétique améliorée.

Des documents officiels sur les futurs APU seraient passés entre les mailles du filet d’AMD pour se retrouver sur internet, à la vue de tous. Ils détaillent toutes les spécifications des nouveaux CPU et laissent entendre des différences assez notables avec les Ryzen 8000G, qui pourraient permettre de se passer d’une carte graphique dédiée.

La fiche technique dévoilée, l’intelligence artificielle à l’honneur

Afin d’équiper les prochains PC IA qui vont être les fers de lance de nombreux constructeurs de la tech, AMD va naturellement doter ses futurs processeurs pour ordinateurs portables de composantes dédiées aux tâches assurées par l’intelligence artificielle. En effet, les papiers qui se sont retrouvés sur la toile mentionnent des caractéristiques hors normes pour leur NPU.

On parle de 50 TOPS pour les Strix Point, et 60 TOPS pour les Strix Halo. A noter que le Snapdragon X Elite, le futur fer de lance de Qualcomm, devra composer avec “seulement” 45 TOPS.

© HKEPC

De même, les cœurs et threads vont faire un bond en avant par rapport à la génération des Ryzen 8000G, les APU actuels encore sous l’architecture Zen 4. Les STX Point seront équipés de 12 cœurs et 24 threads, quand ses grands-frères, les STX Halo, vont avoir droit à 16 cœurs et 32 threads, comme le Ryzen 9 7950X. Mais c’est au niveau des TOPS que tout va drastiquement augmenter, puisqu’on aura droit à 50 et 60 TOPS, contre 16 TOPS au maximum pour un Ryzen 8040 Series.

Ryzen 5 8600G Ryzen 7 8700G STX Point STX Halo Nombre de cœurs 6 8 12 16 Nombre de threads 12 16 24 32 NPU TOPS max 16 16 50 60 Cache L2 12 Mo 16 Mo 12 Mo 16 Mo Cache L3 64 Mo 64 Mo 24 Mo 32 Mo TDP max 65W 65W 65W 130W

Ces informations sont évidemment à prendre avec des pincettes, AMD n’ayant aucunement confirmé la véracité de ces sources. À en croire le document, le TDP du Strix Halo va nécessiter un système de refroidissement ultra efficace pour refroidir le composant. Bien qu’Intel soit encore largement plus plébiscité qu’AMD, la marque rouge continue de diminuer l’écart avec son principal rival. En effet, de plus en plus de marques font le choix exclusif de processeurs de la firme de Santa Clara, à commencer par HP avec leurs futurs Omen 17.