Le Snapdragon X Elite ne sera pas seul, Qualcomm diversifie son offre centrée sur l’IA

Les Snapdragon X ne sont plus un secret pour longtemps et vont officiellement équiper certains modèles d’ordinateurs portables. Après la X Elite, c’est au tour de sa variante plus légère, la X Plus, de montrer les crocs face aux concurrents. L’entreprise en profite aussi pour présenter les trois versions de la X Elite.

Qualcomm a toujours été très discret sur le marché des ordinateurs portables, la marque au dragon étant beaucoup plus présente sur celui des SoC de smartphones. Après des essais peu convaincants comme les 8cx, les Snapdragon X vont tenter de bouleverser un marché déjà en pleine transformation depuis le développement fulgurant de l’IA dans les systèmes informatiques. En effet, AMD semble prendre de l’avance grâce à ses NPU Strix Halo ultra performants capables de gérer des tâches IA gourmandes en ressources.

Et pour inonder un marché déjà bien campé par des fabricants historiques, quoi de mieux que de couvrir une large fourchette de prix ? C’est bien la stratégie de Qualcomm avec ses trois nouvelles déclinaisons de la puce X Elite, et une alternative abordable baptisée Snapdragon X Plus. Mais ses performances rivaliseraient considérablement avec les puces Intel Core ultra 7 155H et surtout l’Apple M3 qui équipe actuellement les MacBook Air.

Des puces moins chères, sans trop de compromis

Il s’agit des mêmes qualités que la X Elite, à savoir une gravure en 4 nm et une puissance centrée sur l’IA avec un NPU de 45 TOPS, sans oublier les 42 Mo de cache. C’est largement plus que la puce M3 de chez Apple qui ne possède que 18 NPU TOPS. En revanche, elle ne possède que 10 cœurs performance contre 12 pour sa grande sœur. Il en est de même pour ses fréquences d’horloges qui s’arrêtent à 3,4 GHz, face à 4,3 GHz pour la version la plus poussée de la X Elite. Car oui, là aussi il va falloir rester concentré, puisque la X Elite est en réalité un ensemble de trois puces aux caractéristiques techniques légèrement différentes.

X1E-84-100 (la plus puissante)

(la plus puissante) X1E-80-100 (milieu de gamme)

(milieu de gamme) X1E-78-100 (entrée de gamme)

© Qualcomm

Les nouvelles dénominations aussi compliquées que chez Intel et AMD se lisent comme ceci :

X1 faisant référence à la première génération de puces IA

faisant référence à la première génération de puces IA “E” et “P” faisant référence à Elite et Plus

faisant référence à Elite et Plus Les deux chiffres suivants faisant référence à la version du processeur, plus il est haut, plus il est puissant

faisant référence à la version du processeur, plus il est haut, plus il est puissant Le “100” étant pour l’instant la valeur inconnue

Tous les X Elite ont le même nombre de cœur. La différence se situe sur la fréquence et le mode Dual Core Boost, absent de la version X1E-78-100. Les iGPU Adreno ont tous 3,8 TFLOP, excepté le X1E-84-100 qui en possède 4,6. Pour le reste, tous les autres SoC ont le même nombre de NPU TOPS et le même taux de transfert.

Le X Plus vise l’Intel Core Ultra 7 155H et l’Apple M3

Qualcomm a publié des résultats de benchmarks effectués sur Geekbench en multithreading et montre le Snapdragon X Plus dépasser l’intel Core Ultra 7 155H de 37% à consommation égale, et consomme 54% d’énergie en moins à performance égale. Le X Plus conserve d’ailleurs d’excellentes performances sur la partie GPU puisqu’il dépasse de 36% la partie graphique intégrée du processeur Intel. Tout ceci est à nuancer puisque l’entreprise n’a effectué des tests uniquement en multithreading, et non en mono-core.

Le X Plus a aussi d’autres atouts sous la main, comme la prise en charge jusqu’à trois écrans 4K HDR. Le Wifi 7, le Bluetooth 5.4 et la 5G seront aussi de la partie. Certains constructeurs de PC devraient déjà avoir franchi le pas, comme Lenovo avec ses futurs ordinateurs équipés de la X Elite.