Sony ressusciterait la PSP, une nouvelle console portable vouée à l’échec avant même sa sortie ?

PlayStation Portable ©Unsplash

La Switch, depuis son lancement en 2017, a réveillé le marché des consoles portables. Après avoir été dominé par Nintendo pendant des années, de nouveaux constructeurs s’attaquent à ce type de machine, c’est le cas notamment d’ASUS, de Valve, MSI ou encore Lenovo.

Les Legion GO, Steam Deck et ROG Ally, qui s’apparentent plus à des mini PC qu’à autre chose, ont redonné du poil de la bête au marché des consoles portables. À tel point que des entreprises n’ayant aucune expérience dans le domaine, comme Microsoft, s’y intéressent de près.

Ce n’est pas la seule firme, et parmi le trio des géants de la console de jeu, Sony semble également vouloir sa part du gâteau. Après le succès de son accessoire pour PS5, la PlayStation Portal, le constructeur japonais pourrait avoir envie de ressusciter sa gamme de console portable maison.

Plusieurs rumeurs font désormais état d’une nouvelle PSP en développement chez Sony, la plus récente suggérant que l’entreprise serait prise d’un intérêt renouvelé pour ce marché bien précis. La PS Vita aurait donc une petite sœur en préparation, 13 ans après son lancement officiel.

The PlayStation Portal was very successful and they are paying very close attention to the current handheld market 🙂 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 25, 2024

La nouvelle PSP va devoir se surpasser

Malheureusement, cette nouvelle machine va avoir fort à faire si elle veut arriver à se démarquer parmi les mastodontes qui peuplent désormais ce secteur à la limite de la surcharge. Porter le catalogue de jeux PlayStation pourrait effectivement ne pas suffire ; après tout, la PS Vita a été un échec relatif malgré quelques exclusivités intéressantes et un hardware généreux pour l’époque.

Par exemple, en comparaison d’une ROG Ally X, qui bénéficie d’une partie du catalogue de Sony après le portage d’exclusivités comme God of War Ragnarok ou encore Ghost of Tsushima, la nouvelle PSP va être obligée de faire mieux.

Un matériel moderne et des performances au niveau vont être une nécessité absolue, en plus d’un catalogue de jeux solide et de fonctionnalités uniques. Parce que oui, ce nouveau modèle de PlayStation Portable va également se frotter à la prochaine console de Nintendo : la Switch 2.

Sony se réveil un peu tard ?

PS Vita ©Unsplash

Cette machine, qui devrait sortir en 2025, entre mars et juin possiblement, sera un adversaire redoutable pour Sony et sa console. Si cette PSP n’est possiblement qu’à l’état embryonnaire pour l’instant, elle risque de se frotter à des consoles de constructeurs reconnus et déjà bien en place sur le marché.

L’appareil portable et Sony vont donc devoir se surpasser s’ils veulent survivre et ne pas renouveler l’expérience de la PS Vita. Lorsque cette console sortira, il faut espérer qu’elle bénéficie d’un soin tout particulier de la part de ses créateurs, que ce soit dans sa fabrication, sa ludothèque mais aussi sur son suivi.

Qui plus est, si les consoles portables de type Legion Go (Lenovo), Claw (MSI) ou encore Zone (Zotac) sont relativement chères, cette hypothétique PSP va devoir faire un effort sur son prix. L’un des points faibles de la PS Vita était sa tarification ainsi que celle de ses cartes mémoire propriétaires. Pour gagner en attractivité et sortir du lot, la future machine de Sony va devoir trouver le moyen d’être plus abordable également.