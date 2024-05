Une nouvelle PSP sans exclus serait sans intérêt pour Sony

Les consoles portables bénéficient d’un regain d’intérêt vis-à-vis des joueurs et de l’industrie du jeu vidéo. Elles ont bien évolué depuis les premiers modèles et des machines comme le Steam Deck ou la Nintendo Switch font le bonheur des joueurs.

Leur praticité et leur caractère nomade sont des arguments de vente solides. C’est sans doute pour cette raison que de nombreux constructeurs s’intéressent à ce type d’appareil. Si de nombreuses rumeurs font état d’une console portable Xbox en préparation chez Microsoft, son rival de toujours, Sony, pourrait également avoir prévu quelque chose.

Alors que le constructeur japonais a récemment sorti un accessoire PS5, la PS Portal, un gadget hors de prix, il pourrait également avoir des projets concernant une nouvelle PSP. Selon de nouvelles informations, une nouvelle PlayStation Portable serait effectivement en développement chez Sony.

Celle-ci n’aurait rien à voir avec la PS Portal et serait cette fois-ci une véritable console portable. En revanche, d’après les sources, son intérêt serait assez limité par rapport à la concurrence.

Sony PSP ©EasyLife Designs via Unsplash

Vers une PSP sans exclusivités Sony ?

Il semblerait que cette PSP inédite serait capable de faire fonctionner des jeux PS4, sans qu’il soit fait mention d’exclusivité. C’est en tout cas ce que suggèrent les fuites récentes. Le catalogue de lancement de la machine ne contiendrait que des jeux de la génération précédente de Sony déjà disponibles sur PC.

Cependant, des rumeurs précédentes sous-entendent qu’une compatibilité avec les jeux PS5 serait prévue. Il se pourrait que celle-ci prenne la forme d’une fonctionnalité similaire à ce que propose la PS Portal en streamant les titres de la console de salon par exemple.

Cela permettrait à la console de se démarquer un peu vis-à-vis de la concurrence. Actuellement,, selon les rumeurs, son utilité réelle serait presque inexistante, une partie des exclusivités PS4 étant déjà disponible sur PC et donc sur Steam Deck, Legion Go ou ROG Ally. Sony n’aurait donc que peu d’intérêt à sortir une telle console.

Ps Portal ©Sony

De plus, Sony cherche certainement à mettre en avant son service similaire au Game Pass de Microsoft, le PS Plus Extra. Il ne serait pas étonnant que cette fonctionnalité et les jeux PS4 qu’elle accueille soient des arguments de vente pour cette potentielle PSP qui ne se contenterait donc pas de titre déjà disponibles sur PC. erreur

Quoi qu’il en soit, pour l’instant il vaut mieux prendre ces informations avec précaution. Si l’idée de voir la PSP refaire surface pourrait intéresser certains joueurs, sans confirmation officielle de Sony, rien ne dit que cette console potentielle soit si inutile que ça.

