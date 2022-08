Spécifications GeForce RTX 4000 : 8 Go de VRAM pour les RTX 4050 ?

Les GeForce RTX 4050 et RTX 4050 Ti auraient 8 Go de GDDR6.

Régulièrement, presque quotidiennement, des leakers annoncent de nouvelles spécifications pour les GeForce RTX 4000 ; une accumulation un peu indigeste et à la fiabilité pas toujours garantie. Si vous souhaitez malgré tout un petit aperçu de ce qui se profile, voici les dernières rumeurs en vogue : de la GeForce RTX 4050 à la GeForce RTX 4090, elles englobent désormais une bonne partie de la future gamme.

Par rapport à notre précédente actu consacrée aux cartes graphiques Ada Lovelace, il n’y a pas eu de changements pour le trio de tête. La GeForce RTX 4090 semble toujours partie pour embarquer 16 384 cœurs CUDA et 24 Go de VRAM ; la GeForce RTX 4080, 9278 cœurs CUDA et 16 Go de VRAM ; enfin, la GeForce RTX 4070 proposerait 7680 cœurs CUDA et 12 Go de VRAM. Il y a en revanche du nouveau concernant l’entrée et le milieu de gamme avec quelques spécifications pour les GeForce RTX 4060 / Ti et GeForce RTX 4050 / Ti.

De la RTX 4090 à la RTX 4050

Les données relatives à ces quatre références sont rassemblées ci-dessous. Hormis la GeForce RTX 4060 Ti, les trois autres hériteraient de 8 Go de GDDR6 mais avec des vitesses mémoire différentes.

Les cartes RTX 40 Series ne pourraient être disponibles qu’en fin d’année voire début 2023. Jensen Huang, PDG de NVIDIA, nous en apprendra certainement davantage le 20 septembre prochain : il s’exprimera à l’occasion de la GTC 2022.

Carte graphique GPU Cœurs CUDA VRAM TGP GeForce RTX 4090 AD102-300 16 384 24 Go G6X 21 Gbit/s 450W GeForce RTX 4080 AD103-300 9278 16 Go G6X 23 Gbit/s 340W GeForce RTX 4070 AD104-400 7680 12 Go G6X 21 Gbit/s 300W GeForce RTX 4060 TI AD104-180 6144 10 Go G6 17,5 Gbit/s 275W GeForce RTX 4060 AD106-300 3968 8 Go G6 17 Gbit/s 230W GeForce RTX 4050 Ti AD106-210 2816 8 Go G6 16 Gbit/s 170W GeForce RTX 4050 AD107-350 2048 8 Go G6 14 Gbit/s 130W

Well it seems 4060 and 4060 Ti have been tested



4060 Ti: TSE ~8600, avg clock 26XX, power draw ~270-280W.



4060: TSE ~6000, avg clock 27XX, power draw ~230-240W. — FCL (@QbitLeaks) August 26, 2022

