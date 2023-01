Steam : le meilleur de 2022

La plateforme de Valve, forte d’un record d’utilisateurs connectés à presque 32 millions désormais, dévoile le meilleur de l’année écoulée. En 2022, douze jeux sont parvenus à réunir plus de 240 000 personnes simultanément ; ils étaient seulement dix à plus de 200 000 en 2021.

Comme chaque année à cette période, Steam dévoile son top de l’année écoulée. Et si 2022 a été une année noire pour le marché des GPU dédiés, l’engouement pour les jeux vidéo ne faiblit pas en revanche : la plateforme de Valve enchaîne les records de fréquentation et a dépassé la barre symbolique des 30 millions d’utilisateurs connectés simultanément en octobre dernier. D’ailleurs, le record s’élève désormais à 31 881 225.

2022 © Steam 2021 © Steam

Conséquence visible de cet afflux d’utilisateurs, le rang Platine des jeux les plus populaires comprend désormais ceux ayant réuni 240 000 personnes simultanément et plus seulement 200 000 comme autrefois. Douze jeux ont rassemblé autant de joueurs en même temps : nous y retrouvons les classiques Counter Strike : Global Offensive, PUBG Battleground et Dota 2, mais également quelques nouveaux venus comme Elden Ring ou Call of Duty : Modern Warfare II (2022). Longtemps présent parmi l’élite, Grand Theft Auto V est relégué dans la catégorie Or en 2022.

Des jeux free-to-play très rentables

Sans surprise, comme en 2021, les “meilleures ventes de l’année” sont principalement composées de jeux free-to-play : des titres jouables gratuitement mais dont le système économique basé sur les microtransactions s’avère être en réalité une véritable moissonneuse à deniers. Dota 2, Apex Legends ou encore Destiny 2 font ainsi partie des jeux ayant généré le plus de chiffre d’affaires brut en 2022. Sauf erreur de notre part, l’exception notable au sein de ce rang platine est Elden Ring, unique jeu du lot dépourvu de système de microtransactions.

2022 © Steam 2021 © Steam

Le titre de FromSoftware figure logiquement parmi les meilleures nouveautés de l’année (en chiffre d’affaires brut), tout comme Dying Light 2 ou COD : Modern Warfare II. Ils y côtoient Total War: WARHAMMER III et Stray, entre autres.

© Steam

Du côté des promus de l’accès anticipé ayant généré le plus de revenus, nous retrouvons Mount & Blade II: Bannerlord, Grounded, ou encore Police Simulator: Patrol Officers.

© Steam

Le rang Platine des meilleurs jeux exclusivement en VR, en chiffre d’affaires brut, compte quelques nouveaux arrivants en 2022 : BONELAB, Zenith: The Last City, After the Fall et VTOL VR. Les classiques Beat Saber, Half-Life: Alyx et The Elder Scrolls V: Skyrim VR sont toujours présents.

2022 © Steam 2021 © Steam

Une nouvelle catégorie consacrée au Steam Deck

Enfin, en 2022, Steam inaugure une nouvelle catégorie, celle des “jeux les plus populaires de l’année sur Steam Deck, par nombre de personnes en jeu simultanément”. Elle remplace la catégorie des “jeux avec contrôleurs de l’année”. Les détenteurs de la console portable de Valve n’ont pas des goûts très différents des autres utilisateurs de la plateforme : ils se sont notamment adonnés à Red Dead Redemption II, à Elden Ring, à Cyberpunk 2077 et à Spider-Man Remastered.

© Steam

Enfin, vous l’aurez remarqué sur les images, beaucoup de jeux sont actuellement en promotion. Les soldes d’hiver Steam se termineront le 5 janvier à 19 heures.

Source : Steam