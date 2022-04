SupremeRAID SR-1010 : 110 Go/s en lecture et 22 Go/s en écriture

GRAID Technology a dévoilé la SupremeRAID SR-1010. L’entreprise la présente comme « la carte RAID PCIe Gen 4 NVMe et NVMeoF la plus rapide au monde ». Comme le révèle sa désignation, cette référence succède à la SupremeRAID SR-1000 lancée au cours de l’été 2021 ; cette dernière utilise une interface PCIe 3.0.

Logiquement, le passage au PCIe 4.0 induit une hausse des performances. Si les débits de lecture séquentielle ne bougent pas, avec 110 Go/s, celui en écriture séquentielle double : il passe de 11 Go/s à 22 Go/s. Du côté des performances en lecture et écriture aléatoires, la SupremeRAID SR-1010 affiche des vitesses de respectivement 19 M IOPS et 1,5 M IOPS. Ces valeurs sont de 16 M et 820K pour la SupremeRAID SR-1000. Les augmentions sont donc de 19 % dans le premier cas, 83 % dans le second.

Solution SupremeRAID SR-1010 SupremeRAID SR-1000 Lecture aléatoire 4K 19M IOPS 16M IOPS Écriture aléatoire 4K 1,5M IOPS 820k IOPS Lecture séquentielle 512k 110 Go/s 110 Go/s Écriture séquentielle 512k 22 Go/s 11 Go/s

La carte SupremeRAID SR-1010 a des dimensions de 2,713 x 6,6 pouces (hauteur x longueur), soit environ 6,9 x 16,8 cm, et occupe un slot. Elle pèse 306 grammes. La consommation de la carte est de 70 W. Selon les informations de StorageReview, qui n’apparaissent toutefois pas sur le site de GRAID Technology, la carte est propulsée par un GPU RTX A2000 (Ampere) de NVIDIA ; son ancêtre l’est par le GPU T1000 (Turing).

Pour la partie logicielle, GRAID Technology annonce un support RAID 0, 1, 5, 6, 10 et la possibilité de combiner jusqu’à 32 SSD NVMe. Enfin, le support est assuré pour la plupart des distributions Linux et Windows Server 2019 / 2022.

Cette SupremeRAID SR-1010 sera commercialisée le mois prochain. Son prix n’est pas connu.