Test Honor Magic6 Pro : un des meilleurs smartphones haut de gamme de 2024

Le Honor Magic6 Pro est le nouveau smartphone haut de gamme du constructeur chinois. Le fabricant, s’attèle à proposer des appareils de plus en plus performants, avec les meilleures caractéristiques qui soient. Que vaut ce smartphone très haut de gamme ?

Le Honor Magic6 Pro est un smartphone bon à tout faire, le constructeur a encore voulu frapper fort cette année avec un smartphone qui excelle selon-lui, partout. Avec un très bel écran, des performances en photo vraiment bonnes et le dernier SoC de chez Qualcomm, il a tout pour lui. Mais est-ce que tout cela est bien exploité ?

Il arbore également une nouvelle batterie, plus fine, plus légère, mais plus performante, mais la nouveauté ici, c’est l’absence de chargeur secteur de la boite. Honor prend le chemin d’Apple et de Samsung, en nous faisant acheter un chargeur à part si besoin.

💶 Quel est le prix du Honor Magic6 Pro ?

Le Honor Magic6 Pro est commercialisé sur le site du constructeur à partir de 1299,90€. Ce dernier est disponible en une seule version, à savoir 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Cependant, on trouve souvent des offres intéressantes sur ce smartphone.

⚙️ Quelles sont les caractéristiques du Honor Magic6 Pro ?

Le Honor Magic6 Pro est un smartphone très haut de gamme, qui embarque les derniers composants en date à la sortie de l’appareil. De plus, il dispose d’un écran robuste, résistant aux chocs. Voici la liste des caractéristiques de l’appareil :

Écran : AMOLED – 2800 x 1280 px – 453 PPP – 120 Hz adaptatif

: AMOLED – 2800 x 1280 px – 453 PPP – 120 Hz adaptatif Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 / 512 Go

: 12 / 512 Go Objectif grand-angle : 50 MP, F/1,4 – 2,0, AF laser, stabilisation OIS, vidéo 4K

: 50 MP, F/1,4 – 2,0, AF laser, stabilisation OIS, vidéo 4K Objectif ultra grand-angl e : 50 MP, f/2,0, FOV 122°, AF, Macro HD à 2,5 cm

e : 50 MP, f/2,0, FOV 122°, AF, Macro HD à 2,5 cm Téléobjectif : 180 MP, f/2,6, zoom optique x2,5, zoom numérique x100, stabilisation optique OIS

: 180 MP, f/2,6, zoom optique x2,5, zoom numérique x100, stabilisation optique OIS Caméra frontale : 50 MP, f/2,0, reconnaissance faciale 3D, FOV 90°

: 50 MP, f/2,0, reconnaissance faciale 3D, FOV 90° Batterie : 5600 mAh

: 5600 mAh Charge : filaire 80 W, sans-fil 66W et charge inversée

: filaire 80 W, sans-fil 66W et charge inversée Sécurité : lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, reconnaissance faciale 3D

: lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, reconnaissance faciale 3D Dimensions : 162,5 x 75,8 x 8,9 mm

: 162,5 x 75,8 x 8,9 mm Poids : 225 g

: 225 g Connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, NFC

: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, NFC Résistance : IP68, verre Corning Gorilla Glass Victus 2

: IP68, verre Corning Gorilla Glass Victus 2 OS : MagisOS 8 basé sur Android 14

📱 Le design est soigné et premium

Esthétiquement parlant, le Honor Magic6 Pro est bien travaillé. Ce dernier adopte le look de la version précédente, sur une majeure partie de son design. Cependant, il innove également en proposant quelque chose de nouveau, de plus élégant et de plus soigné.

Sur la face avant, on y retrouve l’écran incurvé, toujours et encore, mais Honor semble avoir compris que les dalles incurvées ne sont plus la norme ultime et un gage de haut de gamme. Discrètement et subtilement, le côté incurvé s’aplatit quelque peu, au profit d’une dalle aux bords très légèrement bombés. Comme sur la version précédente, le constructeur a pris le soin de faire 4 bords incurvés, avec le verre qui redescend également en haut et en bas. D’autres smartphones, comme le Redmi Note 13 Pro+ de chez Xiaomi, proposent des bords très légèrement incurvés également.

Sur la partie supérieure, c’est au centre que l’on observe la caméra frontale avec le système de reconnaissance faciale 3D. Certes, c’est un positionnement intéressant, cependant, on a comme une sensation de déjà-vu ici … Certainement une large inspiration d’un téléphone américain !

Ce système a été décalé sur le centre après avoir été placé sur la gauche l’an dernier. C’était un choix intéressant, mais il est vrai qu’au centre, c’est préférable, surtout quand on voit la taille de cette petite pilule, vraiment minuscule.

Sur les côtés, on remarque que la tranche gauche est totalement vide, dépourvue de quoi que ça soit. Cependant, c’est sur la tranche droite que l’on retrouve tous les boutons, à savoir le bouton de verrouillage / déverrouillage, ainsi que les boutons de réglage du volume.

C’est sur la partie inférieure que se trouve le traditionnel connecteur USB-C permettant la recharge et le transfert de données via OTG notamment. C’est également ici que l’on retrouve le microphone principal, ainsi qu’un haut-parleur, et le tiroir SIM permettant d’accueillir deux cartes au format nano-SIM.

Sur la tranche supérieure, se trouve un second haut-parleur, un second micro, ainsi qu’un émetteur infrarouge. Ce dernier, très pratique, permet de piloter certains appareils à distance. Ainsi, la clim, la TV ou encore un vidéoprojecteur sont pilotables avec votre smartphone, sans avoir besoin de prendre votre lot de télécommandes. C’est quand même bien pratique !

Au dos du Honor Magic6 Pro, se trouve l’appareil photo, mais avant toute chose, attardons-nous un peu sur ce joli dos en faux cuir. Cet effet est vraiment agréable, ça offre une sensation de qualité et de finesse au smartphone, franchement pas déplaisante. Surtout quand on sait qu’aucun animal n’a servi pour ce dos en faux cuir, et que ce dernier est naturellement insensible aux traces de doigts.

Sur la partie inférieure, se trouve le logo d’Honor, doré carrément, tant qu’à faire dans le côté premium, le Magic6 Pro assume totalement. On peut par ailleurs admirer les tranches légèrement dorées et brillantes du Magic6 Pro, si ça reste léger, c’est tout de même la volonté de garder un aspect premium bien présent. Sur la partie supérieure, se trouve l’appareil photo, avec un module imposant, composé de ses trois capteurs, un flash, un autofocus laser et un autre microphone.

Comme la version précédente, le smartphone propose un zoom x100, ainsi que des caractéristiques en photo dignes d’un smartphone très haut de gamme, ce qu’il est justement. Nous verrons ce que ça donne en qualité photo, en tout cas, pour la partie design, le Magic6 Pro est franchement très bien fini.

🖥️ Un écran quasi-parfait

L’écran du Honor Magic6 Pro a bien des choses à nous dire. Cette dalle, nommée CrystalRes par le constructeur, brille apparemment par sa qualité et la résistance de son verre. Mais nous n’avons pas été jusqu’à enfoncer un clou avec le smartphone pour tester sa résistance.

L’écran, d’une taille de 6,8 pouces de diagonale, se montre performant, avec en premier lieu, un point essentiel, qui est la résolution. Cette définition de 2800 x 1280 pixels est élevée, mais pas non plus extrême à en devenir inutile. On obtient ainsi une résolution qui affiche une densité de pixels élevée de 453 DPI, ce qui est très correct.

Il est toutefois possible de modifier la définition de l’écran. Trois pré-configurations existent pour cette dernière, qui sont :

Élevée : 2800 x 1280 px

Standard : 2450 x 1120 px

Basse : 2100 x 960 px

Le mode “Résolution intelligente” semble effectivement plus intéressant et permet à l’appareil de s’adapter automatiquement en fonction de son niveau de batterie restant. C’est intéressant et ça permet au Magic6 Pro de gratter un peu de charge supplémentaire quand la batterie est faible.

En parlant de cet écran, on est sur une gamme de couleurs 10 bits ici, pouvant afficher 1,07 milliard de couleurs, soit 100% de l’espace colorimétrique DCI-P3. C’est un grand classique sur bon nombre de smartphones, rien d’exceptionnel à cela toutefois. Il est possible de régler l’écran si on le souhaite, avec deux réglages prédéfinis :

Couleurs normales

Couleurs vives

Par défaut, le smartphone est configuré en mode “couleurs vives”, soit un espace colorimétrique DCI-P3, mais il est toujours possible de le configurer en sRGB, avec le mode “couleurs normales. Dans les paramètres, on retrouve également un réglage nommé “Tonalité naturelle”, permettant d’ajuster la température de couleur de l’écran en temps réel, exactement ce qu’une petite marque californienne de smartphones propose depuis quelques années. Sur l’iPhone, ça s’appelle TrueTone.

Concernant la luminosité, cette dernière est de 1600 nits au maximum, pouvant faire des montées jusqu’à 5000 nits en pic, cependant, c’est sur une très petite zone de l’écran, gardez bien cela à l’esprit. En utilisation, le Magic6 Pro montre une luminosité intéressante, toutefois, nous n’avons jamais eu à nous plaindre d’un écran trop peu lumineux. Avec la météo morose de ces derniers temps et le peu de soleil qui s’est montré, l’écran n’a pas eu à rougir d’une luminosité trop faible.

Concernant la fréquence de la dalle, le Magic6 Pro est doté d’un écran LTPO, permettant un affichage entre 1 Hz et 120 Hz, sa fréquence maximale. La luminosité quant à elle peut osciller entre 2 et 1600 nits, selon que l’on utilise le mode Always-On Display ou non. Par ailleurs, Honor propose un nouveau mode Always-On Display en plein écran avec le smartphone à l’horizontale, qui ressemble encore très largement à celui d’Apple.

Il est possible d’ajuster la fréquence de l’écran avec des maigres réglages, soit en la mettant en automatique, soit en la bloquant en 60 Hz, soit en la bloquant en 120 Hz. La bloquer dans un des deux réglages procure, soit une mauvaise expérience, soit une autonomie au rabais, c’est pourquoi le Magic6 Pro doit être laissé en mode “Dynamique” pour la fréquence d’affichage.

Le Magic6 Pro est également doté d’un mode Always-On, permettant d’afficher des informations en permanence sur l’écran. Cela, soit avec un fond noir et une information de forme minimaliste, soit avec un fond d’écran classique, mais une luminosité très faible. Il est préférable d’utiliser le premier mode évoqué, consommant moins d’énergie.

On note également la présence d’un améliorateur de vidéos, qui fonctionne notamment avec YouTube et Netflix. Ce dernier apporte un meilleur éclat aux vidéos, mais attention à ne pas l’utiliser partout, certaines productions ont déjà de très belles couleurs naturellement. De plus, l’écran du Magic6 Pro est déjà très bon.

Enfin, le Magic6 Pro offre une fréquence PWM de 4320 Hz. C’est une des fréquences les plus élevées sur un smartphone, et pour rester dans une explication assez simple et claire, cela signifie que le scintillement est réduit. Ce scintillement, non perceptible à l’œil, est pourtant néfaste pour nos yeux, plus la fréquence est élevée, plus il est réduit, moins cela nuit à notre vision.

💽 Des performances de haut vol

Doté des derniers composants les plus performants, le Magic6 Pro ne peine pas à se faire une place dans le top des smartphones les plus performants. En effet, il est équipé d’un SoC de chez Qualcomm, le tout dernier Snapdragon 8 Gen 3, la version la plus puissante du constructeur à ce jour.

Si ajoute 12 Go de RAM en LPDDR5X, accompagnés de 7 Go de mémoire supplémentaire, laquelle est puisée dans le stockage de l’appareil, cela s’appelle le SWAP, ça permet d’augmenter la quantité de RAM du smartphone à moindres frais. Le constructeur appelle cette technologie “Honor RAM Turbo”. Précisons que la RAM, ayant des fréquences plus élevées que la puce de stockage, offre de meilleurs débits. La puce de stockage offre, elle, de la RAM plus lente.

Honor propose également une quantité de stockage importante, de 512 Go, en UFS 4.0 naturellement, la norme de stockage la plus rapide du marché sur un smartphone en ce début d’année 2024.

La puce graphique avec ce SoC est un Adreno 750, toujours le même nom, mais selon le fabricant, les performances ont été augmentées de 25% par rapport à la version précédente. Avec ceci, le Honor Magic6 Pro offre une puce de sécurité dédiée S1, une puce de radiofréquence améliorée C1+ et une puce d’efficacité énergétique E1. Voyons maintenant ce que ça donne en benchmarks.

Pour la partie CPU essentiellement, on peut le voir sur ces captures d’écran, les performances sont franchement très bonnes. En effet, le score GeekBench se montre intéressant, bien que l’on puisse trouver clairement mieux sur iPhone. Cependant, pour un smartphone Android, ce n’est pas mauvais. De même sur Antutu, le score est très élevé, dépassant maintenant les 2 millions de points, c’est un délice.

Concernant la RAM et le stockage de l’appareil, Honor frappe très fort ici, avec des débits de RAM somme toute assez classiques pour du haut de gamme, convaincants mais sans plus, mais surtout, des latences de mémoire excessivement faibles. Seulement 9,1 ns pour de la RAM, il faut admettre que l’on ne voit pas ça partout !

Enfin, les performances graphiques du smartphone sont vraiment réjouissantes également. Le Honor Magic6 Pro dépasse les scores maximaux dans quelques benchmarks, si bien que les scores des benchmarks en question sur 3DMark ont été relevés !

Si vous souhaitez jouer, c’est également une très bonne machine. En revanche, au bout d’un certain temps, il faut admettre que ça chauffe un peu. Pas de surchauffe excessive certes, cependant on relève une montée en température non négligeable.

📷 Un appareil photo complet

L’appareil photo du Honor Magic6 Pro se compose de trois capteurs. Le premier, un capteur principal de 50 MP, permet de prendre des photos avec une ouverture allant de f/1.4 à F/2.0, c’est un capteur à ouverture variable et avec une stabilisation optique.

Le second, c’est un capteur téléphoto périscope, avec une résolution de 180 MP, un capteur offrant un zoom optique à 2,5x ainsi qu’une ouverture à f/2.6 et une stabilisation optique. Enfin, on y retrouve un capteur ultra grand-angle de 50 MP de résolution, avec une ouverture à f/2.0.

Cette configuration de l’appareil photo semble effectivement très intéressante, avec la possibilité de prendre des photos jusqu’à 100x ! Alors, qu’est-ce que ça donne en utilisation ? Réussira-t-il à battre le très bon Google Pixel 8 Pro ? Voici quelques photos prises avec le mode automatique.

En mode automatique, ici, toutes les photos ont été prises en 1x. Le résultat est très correct, les couleurs plutôt justes, en mode HDR, même si l’on constate une saturation accrue. Cependant, rien de dramatique. En contre-jour également, les photos sont nettes et le smartphone gère très bien ces situations.

La qualité des photos prises avec le Honor Magic6 Pro est franchement très bonne, le mode 1x réussit des clichés de qualité, ce qui est essentiel sur un smartphone aussi haut de gamme. Les reflets sont bien représentés, le résultat est pleinement satisfaisant.

Nous avons le plaisir de constater que le constructeur a doté son smartphone d’un grand-angle à 0,5x. C’est assez rare, même Samsung ne l’a pas toujours fait sur tous ses modèles, seul l’iPhone s’y tient. Ici, le grand-angle est classique, il prend des photos claires et de bonne qualité mais à la saturation moindre que le capteur principal. C’est un peu dommage sur un appareil aussi haut de gamme.

x0.5 x1 x2 x5 x10 x20 x50

Le smartphone offre un zoom 10x sans perte, force est de constater qu’en effet, les photos restent de très bonne qualité. Cependant, quand on arrive à 50x, le résultat est juste convenable, mais pas extraordinaire. On a clairement vu mieux sur d’autres références. Certes, le rendu photo sera toujours meilleur que sur le Asus ROG Phone 7 Ultimate, pas conçu pour les photos, mais moins bon que chez certains concurrents.

x100 x100 x100

Le clou du spectacle étant le zoom 100x. En d’autres termes, parfois, il faut mieux s’abstenir de proposer une fonctionnalité inintéressante. Ici, certes, c’est un zoom x100, qui va très loin dans le champ de la photo, cependant, ce n’est pas intéressant au vu de la qualité des clichés, qui n’est pas à la hauteur d’un tel smartphone.

📋 Interface MagicOS

MagicOS 8 est l’interface actuelle du smartphone, avec des performances franchement améliorées par rapport à la version précédente, une nouvelle fois. Cette nouvelle version du logiciel apporte une meilleure fluidité et des performances accrues. Cependant, ce n’est pas tout, on retrouve également de nouvelles polices d’écriture, ainsi que le mode veille inspiré très largement de ce que propose Apple.

Avec ce smartphone de 2024, viennent des suggestions IA, ainsi que la navigation par gestes. Cette dernière ne semble pas être au point toutefois. La reconnaissance des mouvements est encore très bancale, c’est dommage, alors que ça aurait pu être très pratique, pour l’instant, le fonctionnement ne semble pas au point. Concernant les suggestions IA, c’est simplement des suggestions d’applications ou autres via l’intelligence artificielle, en fonction de ce que vous utilisez le plus, rien de bien extraordinaire non plus.

On retrouve toutefois la possibilité d’avoir du multi-fenêtre, ainsi que des fenêtres flottantes sur l’écran de l’appareil, ce qui est pratique dans certains cas. Mais le Magic6 Pro n’invente rien ici, cependant, il améliore ce qui existe déjà, c’est en effet une bonne chose.

Il est toujours amusant de constater qu’Honor reprend toujours des caractéristiques de smartphones Huawei. Alors que tous les autres constructeurs proposent de faire une capture d’écran en baissant trois doigts sur l’écran, le Magic6 Pro quant à lui, propose toujours un double-tap de la phalange pour faire une capture d’écran. Certes, ça fonctionne très bien ! En revanche, le divorce avec Huawei n’est pas totalement effectué.

Honor propose également des dossiers d’applications, sans le nom de ces dernières, mais pas de tiroir d’applications par défaut ici. Cependant, il est toujours possible de l’activer, pour les inconditionnels, via les paramètres du smartphone.

🔋Une très bonne autonomie

Le Magic6 Pro d’Honor est doté d’une batterie annoncée comme ultra-performante, avec sa puce de gestion de la charge, ainsi que la capacité de 5600 mAh de la batterie au silicium-carbone, elle promet une longévité accrue.

Effectivement, cette batterie se montre performante, pour avoir testé la batterie sur une semaine, l’appareil tient sans trop de soucis pendant la journée entière. Nous avons mesuré jusqu’à 17 heures en lecture vidéo, ce qui est très bon. Cependant, ne lui demandez pas de tâches trop intenses. Lesquelles auront rapidement raison de la batterie. D’autre part, il est important de laisser le smartphone en mode d’alimentation “normal”, si on le passe en mode “performances maximales”, sa batterie va fondre assez rapidement. Dans tous les cas, nous n’avons fait cela que pour tester les performances maximales de l’appareil.

Une journée, c’est donc faisable sans soucis pour un utilisateur intensif de son smartphone, qui appelle, envoie des messages à tout-va et passe du temps sur les réseaux sociaux ou sur quelques jeux pas trop gourmands.

Concernant la charge, surprise, fini le chargeur dans la boite ! Le Magic6 Pro est compatible maintenant avec les chargeurs filaires 80W et les chargeurs sans fil 66W, c’est une très bonne nouvelle ! La moins bonne, c’est qu’il faudra les acheter. Et ne comptez pas utiliser un chargeur PowerDelivery en 80W, il faudra utiliser un chargeur Honor propriétaire… De même pour la charge sans fil …

🧐 Notre verdict du test du Honor Magic6 Pro