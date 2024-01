Test MAG PANO M100R PZ : le boîtier ultime de MSI qui rend les câbles invisibles !

©Tom’s Hardware

Sommes-nous en train d’assister à une petite révolution dans le monde des boîtiers, après plus de trente ans de domination quasi totale de l’ATX et de ses dérivés ? Ou s’agit-il plutôt d’un changement logique, une évolution en douceur, une nouvelle norme de facto que l’ensemble de l’industrie s’apprête à suivre ? A moins qu’il ne s’agisse plutôt d’une énième tentative vouée à l’échec comme le fut le BTX en son temps (coucou Intel !) ?

Une chose est sure : avec son Project Zero, MSI entend bien proposer un écosystème complet autour du câble-management ultime. Plus aucun fil ou connecteur de visible, avouez que ça donne envie ! Cette promesse demande toutefois de revoir la conception des cartes mères -en plaçant les différents connecteurs à l’arrière- tout en proposant des boîtiers compatibles, et c’est justement le cas du MAG PANO M100R PZ (pour “Project Zero“, justement) qui nous intéresse dans ce test.

Design et caractéristiques du MAG PANO M100R PZ

©Tom’s Hardware

Dès la sortie du carton, le boîtier surprend (agréablement) par son design rafraichissant et anguleux, presque agressif. On remarque également très rapidement l’absence totale de ventilateurs et de connecteurs sur la face avant, laissant la place à une vitre en plexiglas dans la continuité de celle latérale en verre trempé. Après tout, quitte à cacher complètement les câbles et à proposer un montage propre de la carte mère et des divers composants, autant que ce soit le plus visible possible pour que tout le monde en profite.

Format du boitier : Moyen-tour

Moyen-tour Couleur du boitier : Noir (existe aussi en blanc)

Noir (existe aussi en blanc) Fenêtré : Oui

Oui RGB / ARGB : Oui

Oui Formats de cartes mères supportés : Micro-ATX, Mini-ITX

Micro-ATX, Mini-ITX Emplacements SSD / HDD : 1x 2,5 pouces + 1x combo 2,3/3,5 pouces

1x 2,5 pouces + 1x combo 2,3/3,5 pouces Dimensions : 440 x 405 x 235 mm

440 x 405 x 235 mm Connectique en façade : 1x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C / 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A / 1x Jack 3,5 mm

1x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C / 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A / 1x Jack 3,5 mm Nombre de ventilateurs : 4 x 120 mm ARGB-PWM

4 x 120 mm ARGB-PWM Couleur des ventilateurs : Blanc (rétro-éclairés)

Connectivité

©Tom’s Hardware

Les connecteurs sont ainsi déportés latéralement, en bas du boîtier. On y trouve un port USB Type-C, un port USB Type-A, un connecteur audio entrée/sortie au format Jack 3,5 mm tout ce qu’il y a de plus classique, un bouton permettant de choisir différentes couleurs des ventilateurs ARGB, et l’indispensable bouton Power. C’est peut-être un peu léger ; on aurait apprécié un ou deux ports USB supplémentaires ainsi qu’un petit bouton Reset, juste au cas où.

Refroidissement

Le MAG PANO M100R PZ est livré avec quatre ventilateurs de 120 mm (ARGB-PWM) en tout : trois placés côté avant en aspiration, et un à l’arrière en extraction. Le flux d’air n’est de fait pas optimal puisque les ventilateurs en aspiration sont disposés à 90 degrés, mais le refroidissement reste suffisant, tout en conservant des nuisances sonores acceptables. Dommage en revanche que MSI n’ait pas directement intégré un ventilateur de 140 mm à l’arrière, étant donné que l’emplacement est nativement compatible avec cette taille.

©Tom’s Hardware

Un concentrateur caché à l’arrière du boîtier permet de son côté de contrôler les différents ventilateurs et les fonctionnalités ARGB. Il est d’ailleurs possible de rajouter plusieurs ventilos supplémentaires : deux de 120 mm au niveau de l’alimentation, un de 120 mm en bas et trois de 120 mm ou deux de 140 mm en haut. Il sera également possible d’intégrer un radiateur de 120 ou 140 mm à l’arrière (en remplacement du ventilateur déjà installé), ou un de 120 à 360 mm en haut, si vous choisissez de monter un système de refroidissement liquide.

©Tom’s Hardware

Notons au passage qu’un filtre anti-poussière amovible magnétique est placé sous le boîtier. Destiné à filtrer l’air aspiré par le ventilateur optionnel situé à cet endroit, il permet également d’empêcher les poussières et la saleté d’être aspirées par le bloc d’alimentation. La partie supérieure du boîtier, amovible elle-aussi, intègre en revanche une simple grille mesh en guise de filtre.

©Tom’s Hardware ©Tom’s Hardware ©Tom’s Hardware ©Tom’s Hardware ©Tom’s Hardware ©Tom’s Hardware

Un montage simple pour un résultat surprenant

Côté carte mère, l’installation d’un modèle adaptée au concept Project Zero de MSI est aussi simple que n’importe quel autre montage “classique” ; nous nous sommes donc tournés vers la MSI B650M PROJECT ZERO pour nos essais. Ses différents connecteurs sont placés à l’arrière, ce qui donne un visuel des plus agréables.

©Tom’s Hardware

Les supports de stockage au format 2,5 pouces ou 3,5 pouces viennent de leur côté prendre place au dos de la carte mère, placés sur une plaque amovible dédiée. Ici aussi, aucun câble de données ou d’alimentation n’est visible une fois la configuration terminée.

©Tom’s Hardware

L’alimentation prend quant à elle place en bas du MAG PANO M100R PZ, dans une cage dédiée. On appréciera tout particulièrement la présence de tampons destinés à amortir les vibrations, diminuant par la même occasion les nuisances sonores. L’installation d’un système de refroidissement liquide est aisée, le haut du boîtier étant amovible tout comme les parties latérales et arrières (simplement clipsées).

©Tom’s Hardware

La carte graphique viendra enfin compléter le montage de cette configuration, pourvu qu’elle ne dépasse pas 330 mm de longueur. C’est en pratique le seul composant qui ne pourra pas totalement cacher ses câbles d’alimentation. MSI livre en outre quelques accessoires avec son boîtier (visserie, serre-câbles…), dont un pied réglable permettant de soutenir la carte graphique, ainsi qu’un mini-niveau à bulle (sic) pour confirmer sa parfaite horizontalité. On n’est jamais trop prudent !

MAG PANO M100R PZ : un boîtier original, plutôt abordable

Si le concept PROJECT ZERO de MSI nous laissait jusqu’ici plutôt dubitatif, force est de constater que le constructeur a très bien concrétisé cette idée avec son boîtier MAG PANO M100R PZ. Ce dernier n’est pas exempt de défauts, mais il apparait judicieusement conçu et globalement bien étudié, tout en étant plutôt abordable pour un produit de cette qualité. Affiché sous la barre des 100 euros dans les meilleures crémeries, il est de fait moins cher que nombre de ses concurrents destinés aux cartes mères Micro-ATX classiques.

C’est peut-être d’ailleurs là son principal défaut : le MAG PANO M100R PZ est exclusivement compatible avec les cartes mères à ce format (et au format Mini-ITX). Amateurs de cartes mères ATX, passez votre chemin… au moins temporairement : MSI nous promet une version adaptée aux cartes mères de plus grande taille, à venir ultérieurement.

8,5/10 MSI MAG PANO M100R PZ Un boîtier au concept intéressant et au design original 102.81€ Voir l’offre On aime Le design original

Le design original Le concept Project Zero

Le concept Project Zero De nombeux emplacements pour ventilos

De nombeux emplacements pour ventilos Le prix On n’aime pas Pas compatible ATX

Pas compatible ATX Manque de connecteurs USB

Manque de connecteurs USB Flux d'air pas optimum Verdict : Concrétisation du PROJECT ZERO de MSI, le boîtier MAG PANO M100R PZ remplit parfaitement son rôle : accueillir tous les composants d’une configuration, sans que les différents câbles d’alimentation et de données ne soient visibles (à l’exception du GPU, mais il aurait été difficile de faire autrement). Et comme un tel montage est un vrai plaisir pour les yeux, on apprécie d’autant plus la façade transparente qui vient dans la continuité de la vitre latérale en verre trempé. Cerise sur le gâteau, le MAG PANO M100R PZ est affiché à un tarif somme toute raisonnable !