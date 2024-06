Test WD Black SN770M 1 To : le SSD parfait pour les consoles portables ?

©Tom’s Hardware

8/10 WD Black SN770M 1 To 99.90€ Voir le verdict Les performances séquentielles

La durée de vie

La suite logicielle

La capacité de stockage

Le prix Pas vraiment d'impact sur les temps de chargement des jeux

Le succès de consoles portables de nouvelle génération comme la ROG Ally d’Asus ou le Steam Deck de Valve a offert aux fabricants de SSD un nouveau marché à conquérir. Les géants du secteur ne s’y sont pas trompés, à l’image de Western Digital qui propose un modèle dédié à ce type d’utilisation : le WD_Black SN770M, avec comme principale caractéristique d’être au format M.2 2230.

Plus court que le classique M.2 2280, ce format compact est parfaitement adapté aux consoles portables, même si rien n’interdit techniquement de l’utiliser dans un ultrabook ou un PC gaming. L’occasion est donc parfaite pour vérifier s’il est intéressant de remplacer le SSD d’origine de la ROG Ally par ce WD_Black SN770M de chez Western Digital.

WD Black SN770M 1 To : bundle et caractéristiques techniques

Le bundle accompagnant le WD_Black SN770M est réduit au strict minimum. Outre le SSD protégé par un emballage en plastique, on ne trouve dans la boîte qu’un petit livret d’instruction.

Extrêmement compact, le SSD regroupe tous les composants sur une seule face du PCB. Les trois principales puces, dont le contrôleur et la puce de mémoire flash TLC de 8 Tb, sont conçues et fabriquées en interne par Sandisk (associé à Toshiba), filiale depuis quelques années déjà de Western Digital, ce qui permet au passage de réduire les coûts de R&D et de fabrication.

WD_Black SN770M Micron 2400

(Asus ROG) Interface NVMe 1.4

PCIe Gen4 x4 NVMe 1.4

PCIe Gen4 x4 Format M2 2230 Mémoire Sandisk-Toshiba

3-TLC 112 couches Micron

QLC 176 couches Cache DRAM Non

(64 Mo HBM) Non

(64 Mo HBM) Contrôleur Sandisk

20-82-10081-A1

Polaris MP16+ Silicon Motion SM2269XT Capacité 512 Go, 1 To et 2 To 512 Go, 1 To et 2 To Vitesse Séquentielle Lecture jusqu’à 5 Go/s

Écriture jusqu’à 4,85 Go/s Lecture jusqu’à 4,5 Go/s

Écriture jusqu’à 4 Go/s Vitesse Aléatoire Lecture jusqu’à 1600K IOPS

Écriture jusqu’à 1550K IOPS Lecture jusqu’à 650K IOPS

Écriture jusqu’à 700K IOPS TBW 300 To (modèle 512Go)

600 To (modèle 1To)

1200 To (modèle 2To) 150 To (modèle 512Go)

300 To (modèle 1To)

600 To (modèle 2To) Garantie 5 ans

Comparé au SSD Micron intégré d’usine à la ROG Ally, le modèle de Western Digital se montre sur le papier à la fois plus performant (que ce soit en accès séquentiels ou aléatoire) et plus résistant, avec une durée de vie deux fois plus élevée.

L’interface reste en revanche en NVMe 1.4, et le constructeur a fait le choix de ne pas intégrer de mémoire DRAM en tant que mémoire cache. A la place, Western Digital ponctionne 64 Mo de la mémoire de l’ordinateur pour l’utiliser comme tampon (Host Memory Buffer).

La partie logicielle : WD Dashboard

Le constructeur propose un logiciel unifié pour prendre en charge tous les modèles de SSD (et HDD classiques) de son catalogue : WD Dashboard. L’application permet plus exactement d’obtenir toutes les informations utiles sur le SSD, que ce soit les caractéristiques techniques, les données SMART ou encore la température et la durée de vie restante estimée.

Le logiciel permet également de mettre à jour le firmware du SSD ainsi que d’analyser ses performances afin de détecter un possible problème. WD Dashboard offre en outre la possibilité d’effectuer un Secure Erase. Enfin, un mode “jeu 2.0” permet d’activer des fonctionnalités spécifiques du SSD, comme le chargement prédictif ou la gestion thermique adaptative.

Les performances du SSD WD Black SN770M 1 To

Après un rapide échange de SSD et une réinstallation du système d’exploitation sur notre ROG Ally de test, il est désormais temps de savoir ce que le SN770M a véritablement dans le ventre en mesurant ses performances réelles.

Performances théoriques

Les mesures de débits théoriques ont été réalisés avec l’outil CrystalDiskMark. Trois séries de tests ont été réalisées, avec différentes tailles de données (1 Go, 16 Go et 64 Go) permettant de simuler plusieurs cas de figure.

Le constructeur annonce des débits séquentiels pouvant théoriquement dépasser 5 Go/s en lecture, et atteindre 4,85 Go/s en écriture. En pratique, on atteint -voire dépasse- effectivement ces valeurs, le SN770M 1 To flirtant même avec les 5,2 Go/s en lecture.

A titre de comparaison, le SSD Micron 2400 qui équipe nativement la ROG Ally culmine à 4,3 Go/s en lecture séquentielle et 1,8 Go/s environ en écriture séquentielle. Le modèle de Western Digital apparait donc sensiblement plus rapide que celui de chez Micron, en tout cas sur des benchs synthétiques.

Temps de chargement

Après les mesures théoriques, place donc aux tests pratiques ; quoi de mieux que de mesurer le temps de chargement de différents jeux pour se faire une idée des performances qu’offre le SN770M 1 To en situation réelle ?

Notre protocole de test consiste à mesurer le temps de lancement d’une sélection de 5 jeux affichés dans une définition Full HD, avec les détails graphiques réglés au maximum, sans utiliser ni le DLSS ni le FSR, et avec ray-tracing et pack de textures HD le cas échéant.

Un premier lancement du jeu est effectué afin de créer les caches shaders et d’installer les programmes et différents outils nécessaires. Les mesures sont réalisées après un redémarrage du système afin de vider les données en mémoire. Deux temps de chargement sont évalués :

Entre le clic depuis le launcher et le moment où la page d’accueil principale du jeu (avec le menu) est utilisable.

Entre le lancement de la partie ou le choix du personnage et l’affichage du jeu, de la carte, de la partie ou du personnage (en retirant dans la mesure du possible le temps d’attente du matchmaking, dépendant du serveur distant et non du système de stockage local).

Alors que les performances synthétiques mesurées par CrystalDiskMark pouvaient laisser espérer un véritable bond en matière de performances, force est de constater que le gain réel sur les temps de chargement des jeux est assez limité (3% au mieux), voire inexistant. En d’autres termes, à moins de chronométrer de manière précise la durée de lancement de vos différents jeux, vous ne sentirez probablement pas de différence. Dommage.

WD Black SN770M 1 To : notre verdict