Thermalright présente son petit ventirad AXP90-X36, haut de 36 mm

Après les Silver Arrow ITX-R Rev A et Peerless Assassin 120 Black au cours du printemps, Thermalright a ajouté un nouveau modèle de ventirad, cette fois low profile, à son catalogue, l’AXP90-X36 Black. Le nombre 90 indique qu’il embarque un ventilateur de 90 mm de diamètre, tandis que 36 fait référence à la hauteur cumulée du dissipateur et de son ventilateur. Cet AXP90-X36 Black est ainsi le petit frère de l’AXP90-X53 Black dans une version plus compacte.

Les dimensions exactes sont de 94,5 x 95 x 21 mm pour le dissipateur ; celles du ventilateur TL-9015B sont de 92 x 92 x 15 mm. Le poids total de l’ensemble est de 230 grammes. Quatre caloducs de 6 mm de diamètre parcourent le dissipateur. À cela s’ajoute un réseau de 54 ailettes de 0,3 mm d’épaisseur ; l’espace entre chaque ailette est de 1,6 mm.

Ventilateur de 90 mm

Concernant le ventilateur de 90 mm, il a une vitesse de rotation maximale de 2400 tr/min. À une telle fréquence, il offre un débit d’air de 42,58 CFM et une pression statique de 1,33 mm H2O. Le volume sonore atteint 22,4 dBA. Il se branche à la carte mère via un classique connecteur PWM à 4 broches.

L’AXP90-X36 BLACK est compatible avec un nombre assez restreint de sockets : les LGA 115X / 1200 pour les processeurs Intel, et l’AM4 avec les puces AMD. Le TDP pris en charge n’est pas mentionné. La firme fournit de la pâte thermique TF7 avec son ventirad.

Thermalright n’a communiqué ni date de sortie ni prix.

