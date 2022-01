Un boîtier PC qui projette des hologrammes

Pour tous ceux à qui les diodes RGB ne suffisent déjà plus.

Envie d’un boîtier vraiment atypique et original, quitte à marcher parfois sur les plates-bandes du goût douteux ? Dans les couloirs du CES 2022, nos confrères de Tom’s Hardware ont relevé les étonnants boîtiers Solo et Dual Hologram, du constructeur Showcase PC.

Crédit : Tom’s Hardware

Tous deux construits autour du célèbre NZXT H510, un boîtier moyen-tour (210 x 460 x 428 mm) plutôt luxueux pour cartes mères ATX, Micro-ATX et Mini-ITX, ils tirent leur originalité de la présence d’un ou deux larges ventilateurs spéciaux. Équipés de 224 LED sur leurs pâles, ils tournent à une vitesse suffisante pour duper l’œil humain et afficher une animation sous forme d’hologramme 3D.

Projetez des hologrammes sur le côté et au-dessus du boîtier

Le rendu paraît vraiment net et fluide, à la manière des nombreux ventilateurs holographiques qui fleurissent depuis quelques mois. La luminosité, en particulier, semble convaincante, avec des animations bien visibles sans que la pièce ne soit plongée dans la pénombre.

Crédit : Tom’s Hardware Crédit : Tom’s Hardware

Chevalier, vaisseau spatial, personnage d’anime ou visage humain : toutes les animations semblent flotter dans les airs, projetées sur la paroi latérale en verre ou carrément sur la partie supérieure du boîtier, dans la version “Dual”. Le mécanisme intègre 8 Go de mémoire interne pour stocker les animations, et vous retrouvez une télécommande pour changer de modèle ou de couleur.

Crédit : Tom’s Hardware Crédit : Tom’s Hardware

Le constructeur annonce la future possibilité de contrôler le dispositif via Wi-Fi, a priori pour maîtriser l’animation à travers une application mobile. Il est également possible de personnaliser le rendu, notamment en préparant un message textuel. Seul bémol, à l’arrêt les pales holographiques révèlent leurs grandes dimensions : leur support occupe un espace non-négligeable à l’intérieur du boîtier, qui pourrait vous priver de certains ventirads ou modèles de cartes graphiques.

Crédit : Tom’s Hardware

Le NZXT H510 s’échange aux alentours de 90 euros chez les revendeurs spécialisés. Il présente des ports USB Type-C et USB 3.1 à l’avant, supporte les cartes graphiques jusqu’à 381 mm de longueur et héberge jusqu’à deux ventilateurs 120 ou 140 mm à l’avant, un ventilateur 120 ou 140 mm au-dessus (inclus) et un ventilateur 120 mm à l’arrière (inclus). Les précommandes pour le Solo Hologram sont ouvertes à 299 dollars, pour une livraison en juin 2022. Comptez la bagatelle de 449 dollars pour la version Dual Hologram, avec une disponibilité en décembre 2022.