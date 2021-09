Un GPU Alchemist mobile à 512 UE s’échauffe sur Geekbench 5

Début 2022, Intel lancera ses cartes graphiques Arc Alchemist, que nous connaissions autrefois sous le nom de code DG2. Au mieux, cette gamme comprendrait un modèle doté de 512 unités d’exécution. Ce porte-étendard, version mobile, a été repéré dans la base de données Geekbench 5 par Tum_Apisak. Le score qu’il obtient est proche de celui d’une Radeon Pro 5500M d’AMD.

Commençons par les présentations d’usage. Geekbench renseigne une fréquence maximale de 1,8 GHz pour le GPU Alchemist. Comme toujours avec un échantillon d’ingénierie, il est possible que les fréquences du produit final soient plus élevées. En matière de VRAM, Geekbench mentionne une valeur bâtarde de 12,6 Go. En principe, la meilleure déclinaison Alchemist hériterait de 16 Go de mémoire vidéo. Enfin, la carte graphique collabore avec un processeur Tiger Lake, le Core i7-11800H. Cette puce 8 cœurs / 16 threads a un TDP compris entre 35 et 45 W. Sa fréquence Turbo maximale est de 4,60 GHz.

Les cartes graphiques Intel Arc bénéficieront d’un support logiciel pour l’overclocking dès leur lancement

18 482 points pour le GPU à 256 UE

La carte graphique mobile réalise un score OpenCL de 34 816 points. À titre de comparaison, fin juin, une entrée sur le même benchmark d’un GPU Alchemist à 256 UE cadencé à 1,4 GHz et associé à un processeur Alder Lake à 14 cœurs / 20 threads indiquait 18 482 points. Autrement dit, le score de la solution à 512 UE est 88 % plus élevé. Le site VideoCardz communique également des résultats pour un GPU à 128 UE. Notez que les processeurs ne sont pas systématiquement les mêmes.

GPU Unités d’exécution Score OpenCL Geekbench 5 Intel Arc Alchemist SKU1 512 UE 34 360 Intel Arc Alchemist SKU2 384 UE – Intel Arc Alchemist SKU3 256 UE 18 482 Intel Arc Alchemist SKU4 128 UE 16 243 Intel Arc Alchemist SKU5 96 UE – Intel Xe-LP 96 UE 6516

Pour jauger de ces performances avec des cartes mobiles concurrentes, sachez que le Score OpenCL d’une Radeon Pro 5500M d’AMD avoisine les 35 005 points et celui d’une GeForce GTX 1650 Max-Q les 36 045 points.

Pas de quoi nous ébahir donc, mais gardez à l’esprit que Geekbench 5 n’est qu’un benchmark parmi d’autres et surtout, que les GPU Alchemist ne bénéficient pas encore de pilotes aboutis.

