Un imposant moniteur OLED 45 pouces / 240 Hz et un plus petit contrôlé par l’IA chez LG

En préambule de l’IFA 2022, LG a présenté deux nouveaux moniteurs. Le premier est l’UltarGear OLED (modèle 45GR95QE), pensé pour le jeu. Le second est l’UltraFine Ergo AI (modèle 32UQ890).

Crédit : LG

Le LG UltarGear OLED est un imposant écran de 45 pouces proposant une définition maximale de 3440 x 1440 pixels. Surtout, c’est le premier modèle OLED de ce format de l’entreprise à proposer une courbure de 800R ainsi qu’une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz. Ce moniteur utilise d’ailleurs le même écran que le Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 OLED récemment dévoilé par la marque américaine. Si ce dernier est « flexible », LG a plutôt opté pour une courbure fixe.

UltraFine Ergo AI

L’UltraFine Ergo AI est un modèle de 31,5 pouces. Il possède une dalle IPS avec une définition maximale de 3840 x 2160 pixels. Ce moniteur propose les mêmes options d’ergonomie que ceux de la gamme Ergo ; simplement, elles sont gérées par l’intelligence artificielle. LG évoque l’AI Motion, le Continuous Motion et le Periodic Motion dans son communiqué. La fonctionnalité AI Motion, qui sera présentée sur le stand de LG lors de l’IFA (du 2 au 6 septembre), « suit le regard de l’utilisateur et ajuste la hauteur et l’inclinaison dès qu’un changement est détecté » grâce à un bras articulé motorisé. Vous pouvez retrouver les spécifications des deux moniteurs en fin d’article.

Crédit : LG

Seo Young-jae, vice-président senior et responsable de l’unité commerciale informatique de LG Electronics Business Solutions Company, déclare : « Le portefeuille de produits innovants de LG présenté à l’IFA 2022 intègre les dernières tendances et technologies pour répondre aux besoins et aux modes de vie des divers consommateurs d’aujourd’hui.

Notre tout nouveau moniteur de jeu OLED UltraGear élève l’expérience de jeu grâce à son écran incurvé, sa solution antireflet et son taux de rafraîchissement ultra rapide de 240 Hz, tandis que l’écran UltraFine Display Ergo AI offre un confort d’utilisation exceptionnel grâce à ses caractéristiques ergonomiques et à son design futuriste.

Nous sommes ravis de présenter ces deux produits exceptionnels à l’IFA et d’être de retour sur le terrain à Berlin après une pause de deux ans due à la pandémie. »

Crédit : LG

Source : LG