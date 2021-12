La GeForce RTX 3050 aurait 8 Go de GDDR6, l’Intel Arc A380, 6 Go

Avec potentiellement 4 Go, la Radeon RX 6500 XT d’AMD serait ainsi la plus chiche en VRAM.

Nous avons maintenant confirmation que NVIDIA lancera bientôt une RTX 2060 12 Go, mais l’entreprise préparerait aussi une GeForce RTX 3050 desktop, attendue plutôt courant 2022. Fin novembre, une source évoquait une référence dotée d’un GPU GA106-150 et 3072 cœurs CUDA ; des spécifications qu’on pensait jusqu’alors correspondre à celles de la GeForce RTX 3050 Ti. En revanche, restait une grande incertitude : la quantité de VRAM. Kopite7kimi nous apporte une réponse : ce sera 8 Go de GDDR6 selon lui.

Update that:

GA106-150-Kx-A1

RTX 3050

8G GD6 — kopite7kimi (@kopite7kimi) December 2, 2021

Intel Arc A380 Graphics

2.45GHz 6GB



perf 1650S#IntelArc #DG2 — APISAK (@TUM_APISAK) December 2, 2021

Le lancement de cette nouvelle venue en entrée de gamme serait justifié par celui de la Radeon RX 6500 XT d’AMD mais également de l’Arc A380 d’Intel. Selon Tum_Apisak, ce serait le nom du GPU DG2 à 128 unités d’exécution. D’après lui, cette carte Arc A380 a une fréquence Boost de 2,45 GHz et possède 6 Go de GDDR6 ; elle offrirait des performances proches de la GTX 1650 Super de NVIDIA. Rappelons que les DG2 d’Intel proposeront en principe jusqu’à 512 unités d’exécution.

Des GeForce RTX 3050, Radeon RX 6500 XT et Intel Arc A380 attendues au cours du premier semestre 2022

Toutes ces cartes d’entrée de gamme sont attendues au cours du premier semestre de 2022. En principe, la Radeon RX 6500 XT sortira la première. Ne reste plus qu’à espérer que l’arrivée d’Intel sur le marché des GPU dédiés aura un effet positif sur l’offre.

Référence GeForce RTX 3050 Radeon RX 6500 XT Intel Arc A380 GPU GA106-150 Navi 24 XT DG2-128 Cœurs FP32 3072 (?) 1024 1024 Mémoire 8 Go GDDR6 4 Go GDDR6 6 Go GDDR6 Bus mémoire 128-bit 64-bit 96-bit Date de lancement Second trimestre 2022 Premier trimestre 2022 Second trimestre 2022

Source : VideoCardz