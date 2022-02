Un mod Fort Knox pour Skyrim donne des faux airs de Cyberpunk au jeu de Bethesda

Il ajoute une ville et une île futuristes peuplées de quelques êtres humains et robots.

Au fil des rééditions de Skyrim, Bordeciel n’a sans doute plus beaucoup de secrets pour vous et vous êtes peut-être lassé de ses cols enneigés, de ses plaines envahies de Mammouths ou de ses cryptes infestées de Draugr. Heureusement, le jeu regorge de mods pour apporter un peu de variété à l’aventure : certains ajoutent des dizaines de nouvelles créatures et zones tandis que d’autres font débarquer des Sorceleurs en Tamriel. Toutefois, pour les joueurs qui souhaiteraient un dépaysement total, voici un mod baptisé Fort Knox réalisé par un certain Ripcat.

Celui-ci n’est pas récent mais il est récemment passé en version 1.1. Comme vous l’aurez constaté avec la vidéo ci-dessus, ce mod utilise Skyrim comme base mais sa proposition n’a plus grand-chose à voir le jeu de Bethesda. Il permet de parcourir une ville futuriste comportant cinq zones principales (Accord Plaza, Downtown, Industrial Zone, Yanabayashi Park et Lake Athabasca), ainsi qu’une île, « Octo8 Island« , constituée de deux zones supplémentaires, dont « un camp de hippies » (village et B-Salt Cove). Un réseau de taxis permet de circuler entre les différentes zones. Son auteur annonce également « plus de 200 intérieurs, environ 400 PNJ programmés, plus de 100 tenues / accessoires / armures / armes modernes » ainsi que diverses échoppes.

Le village de Rivebois de Skyrim érigé dans l’Unreal Engine 5

Pas de quêtes

Malheureusement, il n’y aucune trame scénaristique pour le moment. En outre, la densité de population dans les rues n’est pas sans rappeler celle de Cyberpunk 2077 version 1.0 sur les consoles old gen ; bon, c’est plus facilement excusable pour un mod amateur, qui plus est gratuit…

Vous pouvez télécharger ce mod sur le Nexusmods. Il pèse 2,9 Go. L’auteur propose également quelques correctifs. Notez qu’il requiert Skyrim SE ou AE, le Zaz Animation pack8+, FNIS ou Nemesis. Les liens sont fournis dans le descriptif.

Source : DSOGaming