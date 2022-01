Un premier aperçu des performances de la GeForce RTX 3080 Ti mobile

En début d’année, NVIDIA a annoncé quatre nouvelles cartes graphiques. Deux ciblent le segment desktop, les GeForce RTX 3090 Ti et RTX 3050 desktop ; deux le segment mobile, les GeForce RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti. La GeForce RTX 3080 Ti devient le nouveau porte-étendard de la série RTX 3000 mobile de NVIDIA à la place de la GeForce RTX 3080. Les premiers PC portables équipés des deux cartes mobiles susmentionnées doivent être commercialisés à partir de février. Dans une vidéo, HardwareCanucks donne un premier aperçu des performances sur quatre jeux (Watch Dogs, Metro Exodus, Doom : Eternal et COD Vanguard) et quelques benchmarks.

Deux précisions importantes. Premièrement, c’est une vidéo sponsorisée par NVIDIA. Cela ne remet pas obligatoirement en cause l’impartialité des résultats, mais c’est quand même à souligner.

Deuxièmement, et c’est peut-être le principal biais, alors qu’on s’attendrait à voir une comparaison RTX 3080 Ti / RTX 3080, HardwareCanucks a plutôt mesuré les prestations de la nouvelle venue et celles de la RTX 2080 Super. La justification est que ce sont les deux vaisseaux amiraux de leur génération.

Par ailleurs, vous constaterez que les deux PC portables sont différents (Razer Blade 17 Pro 2020 et Razer Blade 17 2022). Tous deux s’arment de processeurs Intel. Le premier d’un Core i7-10875H et le second d’un tout récent Core i7-12800H. Logiquement, la puce Alder Lake peut contribuer à améliorer les performances.

Qui l’eût cru ? En matière de ray tracing, la RTX 3050 surclasse les GTX 1650 / 1050 !

7424 coeurs CUDA contre 3072

Quoi qu’il en soit, la GeForce RTX 3080 Ti est nettement mieux équipé que la RTX 2080 Super. Basée sur un GPU GA-103S, elle possède 7424 cœurs CUDA et 16 Go de GDDR6. La RTX 2080 Super se limite à 3072 cœurs CUDA et 8 Go GDDR6.

Enfin, comme toujours, si vous projetez d’acheter un ordinateur portable, l’idéal reste de consulter des tests spécifiques à ce dernier. En fonction des plages TDP pour le CPU/GPU, deux machines à première vue similaires peuvent délivrer des performances très différentes.

Source : VideoCardz