La GeForce RTX 3050 jusqu’à 20 % meilleure que la Radeon RX 6500 XT dans 3DMark

La RTX 3050 offre des performances similaires à la GTX 1660 Ti, le support matériel du ray tracing en plus.

NVIDIA lancera sa carte graphique GeForce RTX 3050 le 27 janvier, c’est-à-dire jeudi. En matière de performance, l’entreprise a déjà rassuré tout le monde : énorme surprise, cette RTX 3050 fait beaucoup mieux que les GTX 1650 / 1050 en ray tracing… pour des tests plus complets et moins partiaux, rendez-vous mercredi à 15 heures. En attendant, voici des données en provenance de 3DMark où la carte d’entrée de gamme de NVIDIA se mesure à celle d’AMD, soit à la nouvelle Radeon RX 6500 XT.

La GeForce RTX 3050 réalise des scores de 15 843 points, 6166 et 2801 points dans FireStrike, TimeSpy et TimeSpy Extreme respectivement. Vous le verrez clairement dans le tableau ci-dessous, ces résultats sont très proches de ceux obtenus par la GTX 1660 Ti. La Radeon RX 6500 XT obtient de son côté 15 260 points dans FireStrike, 4970 points dans TimeSpy et 2270 points dans TimeSpy Extreme.

Benchmark FireStrike 1080p TimeSpy TimeSpy Extreme Fire Strike (%) Time Spy Extreme (%) GeForce RTX 3060 20 523 8783 4111 130 % 147 % GeForce GTX 1660 Ti 16 774 6360 2882 106 % 103 % GeForce RTX 3050 15 843 6166 2801 100 % 100 % Radeon RX 6500 XT 15 260 4970 2270 96 % 81 %

NVIDIA a relevé en douce les tarifs de ses GeForce RTX 3000 Founders Edition

Une carte moins chère que ne l’est la GTX 1660 Ti actuellement ?

À condition que le tarif de 279 euros soit bien respecté, la GeForce RTX 3050 pourrait représenter une « bonne affaire » en ces temps de disette de GPU : la GTX 1660 Ti se négocie autour de 500 voire 600 euros désormais. D’ailleurs, NVIDIA aurait prévu plus de stock au lancement que pour d’autres références RTX 3000. En outre, selon certains, cette carte graphique ne serait pas la plus rentable pour miner (ils évoquent 13,66 MH/s à 57 W). Vous pouvez retrouver les spécifications de la RTX 3050 comparées à celles des RTX 3060 et Radeon RX 6500 XT dans le tableau qui suit.

Référence GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3050 Radeon RX 6500 XT GPU GA106-400 GA106-150 Navi 24 XT Cœurs CUDA / Processeurs de flux 3584 2560 1024 Cœurs RT / Ray accelerators 28 20 16 Cœurs Tensor 112 80 – VRAM 12 Go GDDR6 8 Go GDDR6 4 Go GDDR6 Vitesse mémoire 15 Gbit/s 14 Gbit/s 18 Gbit/s Bus mémoire 192-bit 128-bit 64-bit Bande passante mémoire 360 Go/s 224 Go/s 144 Go/s TGP/TBP 170W 130W 107W MSRP 335 euros 279 euros 299 euros Date de lancement 25/02/21 27/01/22 19/01/22

