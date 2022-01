RTX 3090 Ti : des premiers tarifs et une idée de la consommation

Une carte graphique qui va coûter cher à l’achat et qui fera également gonfler votre facture d’électricité.

Au cours du week-end, nous avons appris que GeForce RTX 3090 Ti, présentée partiellement par NVIDIA lors du CES 2022, rencontrait quelques problèmes ayant contraint NVIDIA à suspendre la production. Malgré cet imbroglio, des références signées MSI (SUPRIM X et SUPRIM X) ont été listées chez des détaillants suisses. Les tarifs avoisinent les 3200 euros.

C’est un surcoût non négligeable par rapport à une RTX 3090. Comme vous le voyez sur la capture, l’un des détaillants propose une carte Zotac à 2390 euros ; l’écart est donc de 33 %. En France, si l’on exclut les modèles en rupture de stock, vous pouvez acquérir une GeForce RTX 3090 à partir de 2850 euros chez LDLC ou TopAchat. Précisons que la TVA en Suisse est moins élevée qu’en France (7,7 % pour le taux normal).

La GeForce RTX 3070 Ti 16 Go refait parler d’elle

480 W pour la GeForce RTX 3090 Ti Suprim X de MSI

Toujours au sujet de la GeForce RTX 3090 Ti, les spécifications pour le modèle MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X, capable d’atteindre 1900 MHz, renseignent un TDP de 480 W. La carte puise son énergie de trois connecteurs 8 broches.

Selon les précédentes rumeurs, NVIDIA devrait lancer la GeForce RTX 3090 Ti le 27 janvier prochain. Un retard n’est toutefois plus exclu. Pour l’instant, les seules données concrètes dont nous disposons à propos de cette référence sont les 24 Go de GDDR6X à 21 Gbit/s et une puissance théorique de 40 TFLOPS FP32.

Référence RTX 3090 Ti* RTX 3090 RTX 3080 Ti RTX 3080 GPU GA102-350 GA102-300 GA102-225 GA102-200 Cœurs RT 84 82 80 68 Cœurs CUDA 10752 10496 10240 8704 Cœurs Tensor 336 328 320 272 Fréquence de base 1560 MHz 1395 MHz 1365 MHz 1440 MHz Fréquence Boost 1860 MHz 1695 MHz 1665 MHz 1710 MHz Memory 24 Go G6X 24 Go G6X 12 Go G6X 10 Go G6X Bus mémoire 384-bit 384-bit 384-bit 320-bit Vitesse mémoire 21 Gbit/s 19,5 Gbit/s 19 Gbit/s 19 Gbit/s Bande passante mémoire 1008 Go/s 936 Go/s 912 Go/s 760 Go/s Performance FP32 Environ 40 TFLOPS 35,58 TFLOPS 34,10 TFLOPS 29,77 TFLOPS TDP 450 W 350 W 350 W 320 W MSRP À déterminer 1549 euros 1199 euros 719 euros Date de lancement À déterminer 24 septembre 2020 3 juin 2021 17 septembre 2020

