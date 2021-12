Un premier test de la GeForce RTX 2060 12 Go

La GeForce RTX 2060 12 Go a débarqué le 7 décembre, avec la disponibilité qu’on lui connaît. En outre, comme indiqué dans notre précédente actu, cette référence n’a pas fait l’objet d’un gros battage médiatique de la part de NVIDIA, et les rédactions n’ont pas reçu d’exemplaire à des fins de test. Malgré tout, en voici unn signé PC Market, un média hong-kongais.

Rappelons rapidement que la GeForce RTX 2060 12 Go possède le même nombre de cœurs que la GeForce RTX 2060 Super, soit 2176 cœurs CUDA, 34 cœurs RT et 272 cœurs Tensor. En revanche, son bus mémoire est de 192 bits, comme celui de la RTX 2060 classique. En conséquence, sa bande passante mémoire est de 336 Go/s contre 448 Go/s pour la version Super grâce à son bus de 256 bits.

Core i5-11600K

PC Market a testé la GeForce RTX 2060 Twin Fan 12 Go de Zotac. La plateforme de test mobilise un processeur Intel Core i5-11600K (6 cœurs / 12 threads) et 16 Go (2 x 8 Go) de DDR4-3200. Le système fonctionne sous Windows 11. Les tests ont porté sur plusieurs jeux, dont Cyberpunk 2077 ou Far Cry 6, quelques benchmarks et sur le minage de cryptomonnaies. Le site a confronté la GeForce RTX 2060 12 Go à trois autres GPU : la GeForce RTX 2070 Super, la GeForce RTX 3060, la Radeon RX 6600 XT. Deux grandes absentes donc, la GeForce RTX 2060 et sa mouture Super ; or, il semblait surtout pertinent de comparer les écarts de performances entre ces trois versions.

Devant la GeForce RTX 2070 Super sur Watch Dogs Legion en 4K

Dans les jeux, dans la définition « 2K » (qui correspond à du Full HD), l’écart entre la GeForce RTX 2060 12 Go et la RTX 3060 semble à peu près similaire à celui que nous avons mesuré entre la solution Ampere et la RTX 2060 Super dans notre propre test. Ainsi, sans surprise, la GeForce RTX 2060 12 Go est toujours derrière la RTX 3060 et la RTX 2070 Super (8 Go de GDDR6). Il n’y a qu’une exception à cette règle, Watch Dogs en 4K, qui surcharge peut-être les 8 Go de VRAM.

Voici aussi quelques résultats dans des benchmarks.

Enfin, en matière de minage, comme nous le rapportions hier, déjà avec les mesures de PC Market, la GeForce RTX 2060 12 Go semble jouir d’une efficacité supérieure à ses trois rivales.

N’hésitez pas à faire un tour sur PC Market pour accéder à tous les résultats.

1 比 1 剋制 RX 6600 !! RTX 2060 (12 GB) 架構 + 效能完全分析https://t.co/LoKrYLu02F — 188号 (@momomo_us) December 7, 2021

Source : PC Market via Tom’s Hardware US