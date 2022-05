Une heure de gameplay de Half-Life : Ravenholm, suite avortée de Half-Life 2

Un jeu développé entre 2006 et 2007 par Arkane Studios et qui n’a jamais été finalisé.

La chaîne YouTube Noclip a publié une vidéo de plus d’une heure de Ravenholm, un jeu Half-Life développé par Arkane Studios entre 2006 et 2007 et finalement annulé. La séquence ci-dessous date de l’époque ; c’est une version préliminaire présentée par le studio français à Valve ; elle reste donc logiquement inachevée.

Pour remettre ces éléments dans leur contexte, Half-Life Ravenholm, aussi appelé Half-Life 2 : Episode 4, devait être l’une des suites du célèbre jeu éponyme paru en 2004. Valve s’est finalement satisfait des titres Half-Life 2: Episode A et Half-Life 2: Episode 2, tuant dans l’œuf Half-Life 2 : Episode 3 et 4. Ce Half-Life Ravenhol misait sur une ambiance horrifique et confrontait le joueur à des zombies.

Half-Life Alyx en 2020

La suite de l’histoire, vous la connaissez : Valve a ressuscité sa franchise Half-Life en 2020 avec un épisode VR, Half-Life Alyx. Quant au studio lyonnais Arkane, il a pu se rattraper en œuvrant sur les jeux Dishonered, Prey, et plus récemment Deathloop, entre autres.