Une mystérieuse GeForce RTX 4090 blower testée

Des performances et des températures tout à fait correctes pour ce modèle occupant seulement deux slots. En revanche, les nuisances sonores sont présentes, avec une turbine moulinant à plus de 5000 tr/min. Maintenant, il est très peu probable que NVIDIA autorise la commercialisation d’un tel modèle.

La GeForce RTX 4090 Founders Edition est une imposante carte graphique : elle mesure 30,5 x 13 x 6 cm, pèse 2,75 kg et occupe trois slots ; la plupart des modèles custom sont encore plus massifs – à l’image de l’Asus TUF RTX 4090 OC et ses 2,4 kg – et occupent 3,5 ou 4 slots. Rien d’anormal, ces systèmes de refroidissement massifs sont souvent bienvenus pour garder au frais le GPU AD102 et son TGP de 450 watts par défaut sans trop de nuisances. Un utilisateur Reddit a toutefois mis la main sur une GeForce RTX 4090 blower auprès d’un mystérieux revendeur japonais. Celle-ci occupe seulement deux slots.

Vous le constatez sur les clichés fournis par le propriétaire, cette carte ne porte aucun logo trahissant son concepteur. Nous pouvons simplement lire « GeForce RTX » ainsi qu’un code morse signifiant « AI Edition ». De fait, des plans d’une carte Manli Geforce RTX 4090 blower avaient fuité en novembre 2022, sans toutefois aboutir à un lancement.

RTX4090 blower

Quoi qu’il en soit, la capture CPU-Z montre les caractéristiques habituelles du fleuron de la gamme Ada Lovelace.

Performances, températures, nuisances

L’acquéreur fournit quelques résultats de benchmarks. Il a notamment testé son GPU, légèrement overclocké, dans 3DMark Time Spy et Time Spy Extreme. Scores graphiques obtenus : 36 956 points et 19 605 points respectivement. Les moyennes actuelles sont de 35 979 points et 16 534 points pour la GeForce RTX 4090 ; autant dire que cette version Blower est tout à fait au niveau des autres références commercialisées.

Les relevés de température montrent un pic à 96°C pour la mémoire et à 78°C pour le GPU avec la courbe de ventilateur par défaut. Une courbe personnalisée permet de réduire ces valeurs à 88°C et 67°C respectivement.

Les nuisances sonores sont en revanche bien présentes selon l’auteur, avec des vitesses de rotation dépassant les 5000 tr/min.

Des GeForce RTX 3090 blower, mais pas de GeForce RTX 4090

Pour le moment, aucune marque n’a officiellement lancé de GeForce RTX 4090 blower. Pourtant, beaucoup l’avaient fait pour la GeForce RTX 3090. Signalons les Gigabyte et Asus GeForce RTX 3090 Turbo, la GALAX RTX 3090 Classic ou encore la MSI GeForce RTX 3090 Aero dont vous pouvez voir un cliché ci-dessus. Ces cartes graphiques convenaient notamment aux stations de travail et serveurs.

À partir de mars 2021, les partenaires de NVIDIA ont subitement cessé d’en proposer. Il n’y a pas eu de déclaration officielle à ce sujet, mais il est probable que NVIDIA ait souhaité faire place nette pour ses GPU Quadro : des cartes professionnelles, bénéficiant de pilotes adéquats, mais qui coûtent aussi plus cher que les GeForce. Bref, il est peu probable que des GeForce RTX 4090 blower soient commercialisées.

