RTX Remix : ajoutez du DLSS, du ray-tracing et des textures générées par IA à n’importe quel jeu

Partie intégrante de la suite logicielle NVIDIA Omniverse lancée en 2022 et qui regroupe de nombreux outils pour les développeurs de jeux vidéo (, RTX Remix est une plateforme de modding permettant d’améliorer l’aspect graphique de nombreux titres Direct X 8 et 9. Concrètement, le logiciel est capable d’utiliser les technologies RTX des dernières cartes graphiques du constructeur pour ajouter du ray-tracing complet (path-tracing), du DLSS ou encore des textures améliorées par IA à d’anciens jeux.

Une cure de jouvence graphique pour les vieux jeux

On a déjà pu voir cet outil à l’œuvre dans Portal RTX, une version spécifique du jeu d’action/réflexion intégrant du ray-tracing avec l’ajout de reflets, d’ombres, de l’illumination globale et de l’éclairage volumétrique. Le mod -gratuit- ajoute également le support du DLSS 3.0 et de Reflex au titre de Valve paru en 2007. Au final, le résultat est particulièrement bluffant, le ray-tracing, les effets d’ombres et de lumière et les textures de meilleure qualité transformant littéralement le jeu.

D’autres modeurs se sont attaqués précédemment à différents titres pour montrer ce qu’il était possible de réaliser grâce à RTX Remix. On pense en particulier à Call of Duty 2, Fallout New Vegas ou encore Skyrim. Half-Life 2 RTX fait également partie des mods de jeux mis en avant par NVIDIA pour montrer tout le potentiel de son logiciel.

Actuellement en version bêta 2024.1.1, RTX Remix demande toutefois quelques prérequis pour fonctionner, en particulier une GeForce RTX 3060 Ti, 16 Go de mémoire vive et un Core i7 ou un Ryzen 7. NVIDIA recommande tout de même une RTX 4070, un processeur octo-core et 32 Go de mémoire vive pour utiliser RTX Remix dans des conditions optimales. Si vous disposez d’une configuration compatible, il suffit de télécharger la dernière version d’Omniverse pour essayer l’outil en question.