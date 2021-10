Une vidéo de gameplay d’environ 40 minutes pour Age of Empires IV

Dans 10 jours, ceux qui apprécient la franchise Age of Empires pourront commencer à jouer au quatrième volet, logiquement baptisé Age of Empires IV. Pour les faires patienter et présenter les rouages de son jeu, le compte officiel a publié une vidéo de gameplay d’environ quarante minutes sur YouTube. Elle montre une opposition entre Français et Chinois.

Cet opus est développé par Relic Entertainment et World’s Edge ; il est édité par Xbox Game Studios. Dans ce jeu de stratégie en temps réel, « construisez des villes, gérez vos ressources et dirigez vos troupes au combat, sur terre ou en mer, à travers 4 campagnes uniques et 35 missions qui s’étalent sur plus de 500 ans d’histoire, depuis l’Âge sombre jusqu’à la Renaissance ». Bien sûr, outre les campagnes, le titre proposera du multijoueur en ligne « pour affronter, coopérer ou assister à des parties avec jusqu’à 7 de vos amis dans les modes JcJ et JcE multijoueurs ».

D’autre part, à en croire son descriptif, le jeu s’adresse autant aux vétérans qu’aux novices. En effet, il « promet une expérience agréable pour les nouveaux joueurs, avec un de tutoriel qui leur enseignera les bases des jeux de stratégie en temps réel et un mode histoire pour permettre une prise en main facile du jeu aux débutants, tout en offrant de la difficulté aux joueurs vétérans qui découvriront de nouvelles mécaniques de jeu ainsi que des stratégies et des techniques de combat avancées ».

Des configurations assez modestes

Pour jouer à Age of Empires IV, vous devez posséder une machine sous Windows 10 64-bit. Celle-ci doit embarquer au minimum un processeur Intel Core i5-6300U ou AMD Ryzen 5 2400G ; une solution graphique Intel HD 520 ou AMD Radeon RX Vega 11 ; 8 Go de RAM.

La configuration recommandée reste assez accessible. Elle mentionne un processeur Intel Core i5 de 8e génération (Coffee Lake) ou ultérieure ou AMD Ryzen 5 1600 ; une carte graphique NVIDIA GeForce 970 GPU ou AMD Radeon RX 570 GPU ; 16 Go de RAM.

Dans tous les cas, le jeu occupe 50 d’espace disque. Vous pouvez le précommander sur Steam pour 59,99 euros.