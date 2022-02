Valve publie les fichiers de CAO du Steam Deck

Ces derniers jours, nous avons pu admirer le Steam Deck en photo, et même découvrir à son démontage par Linus. Hélas, ceux qui n’ont pas été parmi les premiers à réserver un exemplaire au moment de l’annonce en juillet doivent désormais patienter au moins jusqu’en août prochain pour passer commande. Les personnes qui possèdent une imprimante 3D peuvent toutefois se consoler en fabriquant un Steam Deck, non fonctionnel bien entendu : Vavle propose en effet les fichiers de CAO (conception assisté par ordinateur) de la coque extérieure du Steam Deck.

Valve écrit : « Bonjour ! Nous avons de bonnes nouvelles pour les adeptes du bricolage et du bidouillage, pour les entreprises fabricantes d’accessoires et pour toutes les personnes désireuses d’imprimer leur propre réplique de Steam Deck en 3D. Les fichiers de CAO de la coque extérieure (topologie de surface) de Steam Deck sont dès aujourd’hui disponibles au téléchargement, sous licence Creative Commons. Cela inclut des modèles aux formats STP, STL et DWG. Cliquez ici pour accéder aux fichiers. »

300 mm

Le Steam Deck mesure 298,3 x 118,11 x 49,80 mm. En conséquence, fabriquer un modèle grandeur nature requiert une imprimante 3D avec un axe X d’au moins 300 mm. Dans le cas contraire, il est toujours possible de réaliser un modèle plus petit que l’original.

Rappelons que Valve commencera à expédier des Steam Deck – fonctionnels – à partir du 28 février prochain. La console est propulsée par un APU custom signé AMD, nom de code Aerith, qui regroupe des puces Zen 2 et RDNA2. La partie CPU comprend 4 cœurs / 8 threads Zen 2 et offre une puissance de calcul annoncée à 448 Gflops FP32. Du côté de la partie graphique, ce sont 8 cœurs RDNA2 qui délivrent jusqu’à 1,6 Tflops FP32 de performances. L’APU a un TDP maximal de 15 W.

Source : Valve