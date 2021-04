ViewSonic dévoile 6 écrans dans une gamme VX18

ViewSonic lance une floppée de nouveaux moniteurs dans une gamme VX18. En tout, 6 modèles, du 24 au 34 pouces. Tous bénéficient de la technologie Adaptive Sync et ont un temps de réponse MPRT de 1 ms.

Jenny Faber, chef de produit chez ViewSonic, écrit à leur sujet : « Avec la gamme de moniteurs VX18, ViewSonic est en mesure de fournir aux utilisateurs soucieux de leur budget les fonctionnalités qu’ils souhaitent pour le jeu et le divertissement. Alors que la distanciation sociale et le travail à distance continuent d’influencer nos activités quotidiennes, les maisons ont été transformées en retraites numériques où nous pouvons nous connecter, travailler et jouer. Les chambres à coucher, les cuisines et les salles de loisirs sont désormais des espaces privilégiés pour le travail virtuel, l’apprentissage à distance et le divertissement.

La série de moniteurs ViewSonic VX18 a été conçue pour prendre en charge le large éventail de modes de connexion actuels, du jeu et du streaming vidéo à la création et au partage de contenu interactif. Nous proposons plusieurs écrans capables de fournir une qualité d’image et une fluidité visuelle avec différentes tailles d’écran, résolutions et écrans plats ou incurvés ; la série VX18 offre à l’utilisateur un large choix pour s’adapter au mieux à son style de vie. »

Les spécifications des écrans

Mais trêve de bavardage, voici les spécifications des écrans, rassemblées dans le tableau ci-dessous pour faciliter la visibilité. Le VX3418-2KPC ne débarquera qu’en juin.