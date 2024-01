Vision Pro : Apple va scanner votre tête pour s’assurer que son casque tienne parfaitement

©Apple

L’ordinateur “spatial” d’Apple, le Vision Pro, était attendu avant la fin de l’hiver. Chose promise, chose due, le casque de réalité mixte (RA et RV) doit sortir le 2 février aux États-Unis, sans qu’une date de commercialisation globale n’ait été dévoilée.

Il est d’ailleurs probable que le casque se fasse attendre dans le reste du monde. La firme de Cupertino ayant vu ses objectifs de production à la baisse pour le Vision Pro, il est possible que cela entraîne un retard du casque le temps qu’Apple le teste sur le sol américain.

À ce propos, alors que le Vision Pro pourrait perdre sa dénomination “Pro” suggérant la volonté d’Apple de vendre une version moins chère du casque, la firme, pour s’assurer que ses ventes se passent bien, va pratiquer un examen inattendu.

Repéré dans le code de l’App Store, cette phrase résume parfaitement le projet d’Apple : “Vous devriez avoir à scanner votre visage afin de déterminer la taille idéale pour le Vision Pro d’Apple”. Cela aurait pour but de déterminer la taille appropriée des différentes attaches du casque, puisque celles-ci seraient proposées en différents formats.

©Apple

Une application qui pourrait être un mal nécessaire

Si certains pourraient être réfractaires à l’idée de céder leur tête à Apple, il serait dommage qu’un casque RA/RV à 3500 dollars ne tienne pas parfaitement et que sa batterie “magique” mal placée soit trop inconfortable.

Cette pratique n’est pas nouvelle, Apple avait déjà fourni un outil de scan aux testeurs du Vision Pro auparavant. De plus, il est probable qu’une application (si cet outil doit prendre cette forme depuis l’App Store) comme celle-ci soit pensée pour l’achat en ligne du casque.

Comme dit plus haut, si cela pourrait gêner quelques utilisateurs méfiants, fournir son visage et sa tête à Apple pourrait être un mal nécessaire. En effet, le casque étant particulièrement onéreux, plus encore si on ajoute des verres adaptés à la vue, cette application pourrait éviter de potentielles déconvenues.

Quoi qu’il en soit, il sera certainement possible d’en apprendre plus sur ce scan prochainement. La commercialisation et les pré-ventes du Vision Pro étant imminentes ainsi que son stock limité pourraient pousser Apple à sortir cette fameuse application en amont du 2 février.

Source : MacRumors