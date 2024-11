Voici le processeur que vous devez absolument acheter si vous faites uniquement du gaming

Le nouveau processeur Ryzen 7 9800X3D d’AMD s’impose comme le meilleur processeur gaming du marché. Dans sa dernière communication, AMD met en avant les performances impressionnantes de ce CPU qui concurrence directement les processeurs Intel Core i9 14900KS et i9 14900K.

Ryzen 7 9800X3D : le champion du gaming

Dans les tests et les évaluations de performance réalisés par AMD et les critiques indépendants, le Ryzen 7 9800X3D affiche des gains notables en matière de performances gaming et une efficacité énergétique exceptionnelle. Il propose également une amélioration du traitement multi-thread et supporte entièrement l’overclocking, un atout pour les passionnés de gaming qui souhaitent pousser leur matériel au maximum.

Par rapport à son prédécesseur, le 7800X3D, le Ryzen 7 9800X3D est environ 8 % plus rapide en 1080p, consolidant sa place de leader sur le marché. Cependant, sa popularité entraîne une forte demande, ne facilitant pas son achat. En effet, sur de nombreux sites dont LDLC, le processeur est annoncé comme livré dans plus de 15 jours. Ce CPU, vendu normalement au prix de 619€, voit son prix s’envoler sur les sites de revente, atteignant parfois plus de 750€.

Quelques alternatives intéressantes

AMD propose également d’autres processeurs de la série Ryzen 9000 pour les utilisateurs recherchant un modèle assez performant. Le Ryzen 9 9950X, par exemple, bien qu’inférieur au 9800X3D en gaming, reste une machine de guerre pour les tâches multi-thread. Il rivalise directement avec les processeurs Core i9 14900K et i9 13900KS d’Intel, ciblant ainsi les utilisateurs orientés sur la productivité et le multitâche.

De même, le Ryzen 9 9900X est une alternative solide face aux Core i9 14900K et i9 13900K, et le Ryzen 7 9700X se positionne en compétition avec les Intel i7-14700K et i7-13700K. Quant au Ryzen 5 9600X, il s’aligne face aux Core i5 14600K et i5 13600K d’Intel, offrant de bonnes performances en gaming mais une capacité multi-thread inférieure.

AMD grignotte des parts de marché

Les CPU Ryzen d’AMD connaissent un succès croissant depuis quelques années, capturant des parts de marché record face à Intel. Cette croissance est favorisée par une baisse des prix des processeurs Ryzen 9000 non “X3D”, plus attractifs, ils se vendent sans trop de difficulté. Avec l’approche de Black Friday et des fêtes de fin d’année, AMD devrait proposer de nouvelles réductions, rendant la plateforme AM5 encore plus accessible et intéressante.