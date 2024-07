Vous pouvez enfin coupler le Frame Generation d’AMD avec la mise à l’échelle de votre choix

© AMD

Le FSR 3.1 a fait son apparition sur de nombreux titres vidéoludique comme Ghost of Tsushima qui s’est perfectionné sur PC et Horizon Forbidden West, qui a d’ailleurs acquis en avril dernier la possibilité d’exploiter le DLSS 3.7 et le XeSS 1.3. Le FSR 3 d’AMD est maintenant disponible dans 60 jeux différents, et cette liste va s’allonger dans les mois à venir. Mais le plus important est que la firme de Santa Clara a mis à jour son SDK FidelityFX 1.1, qui permet de séparer le générateur d’images de l’upscaler.

Le super échantillonnage d’AMD désolidarisé de son générateur d’images

Avant la mise à jour du SDK FidelityFX 1.1, il était impossible de choisir une mise à l’échelle autre que celle d’AMD lorsque le générateur d’images était activé. C’est désormais de l’histoire ancienne, puisque l’entreprise américaine a fait en sorte que les utilisateurs puissent le combiner avec une autre technologie de leur choix, à savoir le XeSS d’Intel, le FidelityFX Super Resolution d’AMD ou le DLSS de Nvidia (dans le cas où vous posséderiez un GPU de la marque).

C’est une excellente nouvelle, notamment pour les possesseurs de GeForce RTX 2000 et 3000. En effet, si cela vous avait échappé, sachez que ces GPU d’ancienne génération ne sont pas compatibles avec le Générateur d’images. Nvidia a en effet expliqué que le matériel nécessaire requis n’était disponible que sur les modèles sous architecture Ada Lovelace.

Cependant, les technologies similaires des concurrents n’utilisaient pas ces composants, et étaient donc compatibles avec ces GPU. Ainsi, il est donc désormais possible de combiner le Frame Generation d’AMD, avec la mise à l’échelle par IA de Nvidia, pour ces cartes graphiques. Concrètement, vous pourrez activer uniquement le générateur d’images d’AMD, et choisir la mise à l’échelle de votre choix en fonction de votre carte graphique.

Si vous avez un GPU Radeon RX, vous aurez le choix entre le super échantillonnage maison ou celui d’Intel, baptisé XeSS, et inversement. Si vous avez une NVIDIA GeForce RTX, vous pourrez choisir parmi les trois technologies de mise à l’échelle en incluant bien sûr le DLSS (qui n’est disponible que sur les cartes graphiques de la marque au caméléon), tout en activant le générateur d’images d’AMD. Pour finir, la mise à jour du SDK réduit les images fantôme et prend surtout en charge l’API Vulkan.