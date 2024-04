Horizon Forbidden West : la mise à jour 1.2 améliore la stabilité et réduit les saccades

Horizon Forbidden West, l’un des meilleurs jeux PlayStation de cette génération, vient de sortir récemment sur PC. Depuis fin mars, il est enfin possible de découvrir une version optimisée et améliorée tirant parti de toute la puissance des PC gamers.

Le jeu est un tel succès graphique qu’il est d’ailleurs l’un des nouveaux benchmarks pour les différentes technologies comme le XeSS 1.3 d’Intel ou encore le DLSS 3.7 de NVIDIA. Le jeu est effectivement un plaisir pour les yeux et le studio Nixxes a parfaitement porté le titre sur ordinateur.

Avec Horizon Forbidden West, Nixxes a donc fait un travail exemplaire. Étant également responsable du portage de Ghost of Tsushima devant sortir le 16 mai, il est probable que là aussi l’expérience soit de qualité.

Évidemment les développeurs ne comptent pas abandonner leur titre (Horizon) et ils cherchent à l’améliorer même après sa sortie. Si le jeu est plutôt bien optimisé de base, un nouveau patch vient résoudre quelques problèmes auxquels il pouvait faire face.

Horizon Forbidden West va mieux tourner sur certains GPU AMD

Ainsi la mise à jour 1.2.48.0 du jeu en monde ouvert vient perfectionner l’expérience des joueurs, notamment ceux possédant des cartes graphiques Radeon RX 6000. En effet, Nixxes a corrigé les problèmes de corruption visuelle dont étaient victimes ces GPU à certains endroits de la carte.

La note de mise à jour inclut également une amélioration de la stabilité globale du titre mais aussi une optimisation du titre. Par exemple, les problèmes de stuttering pouvant apparaître une fois en jeu devraient être résolus.

Ce n’est pas tout et une attention particulière a été donnée à l’interface utilisateur, avec des corrections de bugs visuels. De plus, celle-ci s’améliore grâce à des ajouts mineurs mais bienvenus. Par exemple, avec l’ouverture de la roue des armes, le pointeur de la souris devrait être recentrée automatiquement. Le jeu gagne ainsi en fluidité et en praticité.

©Sony et Guerilla Games

Nixxes prévoit évidemment des ajustements supplémentaires dans de futures mises à jour. Cela devrait notamment prendre la forme d’une amélioration des performances. Il faut espérer également que le FSR 3, promis par le studio, soit intégré rapidement.

Pour l’instant la technologie d’upscaling d’AMD n’est disponible que grâce à des mods créés par les joueurs. En revanche, pour les possesseurs de GPU GeForce RTX Serie 40, pas besoin d’attendre, le DLSS 3 de NVIDIA est disponible depuis le lancement du jeu.