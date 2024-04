Windows 10 : les mises à jour seront plus légères, un changement trop tardif

©Microsoft

Windows 10 n’est pas connu pour être un système d’exploitation particulièrement léger. Si en théorie l’OS ne fait que 16 Go en version 32 bits et 32 Go en 64 bits, le poids de l’ensemble des fichiers système peut vite dépasser ces valeurs.

Des solutions existent pour réduire la taille de l’OS comme Tiny10, une version miniature développée par NTDEV permettant de se débarrasser des fichiers superflus. D’ailleurs, une version Windows 11 existe également, Tiny 11 ayant même réduit sa taille maximale récemment.

Cependant, pour la version officielle, chaque nouvelle mise à jour est l’occasion pour le système de grandir un peu. Alors que la fin de Windows 10 est proche et que la pub fait son apparition, Microsoft a pris une décision assez étonnante devant prendre effet bientôt.

Windows 10 réduit le poids de ses mises à jour

©Unsplash

La firme de Redmond a en effet pris la décision de réduire la taille des fichiers lors d’une mise à jour optionnelle. Ce changement devant prendre effet lors du Patch Tuesday de mai 2024. Celle-ci ne fera que 700 Mo tandis que la précédente ne faisait que 650 Mo.

Les utilisateurs de Windows 10 seront donc en face d’une réduction de près de 40% de la taille des mises à jour via Windows Update. Le véritable problème de cette initiative est qu’elle est semble arriver beaucoup trop tard.

En effet, la version 22H2 de Windows 10 sera la dernière véritable mise à jour de l’OS et celles qui vont suivre ne seront que facultatives ou mineures. De plus, à partir de 2025, les mises à jour vont devenir payantes afin de signaler la fin du support officiel de l’OS.

Pour réduire le poids de ces prochains patchs, Microsoft va adopter une stratégie similaire à celle déjà présente sur Windows 11. Celle-ci consiste à ne pas télécharger de zéro l’ensemble des fichiers modifiés mais plutôt uniquement les éléments devant changer avec la mise à jour.

Ce changement de Windows 10 arrive-t-il trop tard ?

Capture ©Tom’s Hardware

En théorie, cela devrait rendre le téléchargement de ces dernières plus facile et plus rapide. Cependant, cette initiative semble assez superflue. Ce changement arrive, comme dit plus haut, particulièrement tard dans le cycle de vie de Windows 10.

Microsoft aurait dû intégrer cette nouveauté bien avant, celle-ci n’apportant pas grand-chose à l’expérience utilisateur actuelle. Le public auquel s’adresse ce changement est certes important, Windows 10 comptant bien plus d’utilisateurs que Windows 11.

Cependant, les seuls utilisateurs qui bénéficieront véritablement de cette réduction du poids des mises à jour (dans le futur) sont ceux souscrivant au programme ESU pour Windows 10. Les usagers lambda, eux, n’y trouveront certainement que peu d’intérêt hormis l’accélération du téléchargement des quelques mises à jour optionnelles retentes.