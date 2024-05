Windows 10 : vous êtes seuls face à cette maj buggée, pas de solution automatique prévue

Windows 10 et Windows 11 rencontrent un problème de mise à jour sur certains PC. L’installation de cette dernière ne pouvant se faire en cas d’espace insuffisant sur la partition de récupération. Malheureusement il semblerait que Microsoft ait abandonné les utilisateurs de Windows 10 et ne compte pas apporter de solution automatique au problème.

Microsoft semble avoir quelques problèmes concernant son système d’exploitation Windows 10 en ce moment. Alors que la firme pousse les utilisateurs à passer à la version suivante de l’OS via des pubs envahissantes, Windows 10 est accablé par des mises à jour bancales.

Le système d’exploitation est actuellement en fin de vie, il ne devrait plus recevoir de mise à jour majeure, la version 22H2 étant la dernière de l’OS. Cependant les Patch Tuesday servent tout de même à entretenir un tant soit peu l’OS.

En revanche, ces mises à jour ne sont pas toujours des plus fiables et si celle de mars corrigeait plus de 60 failles de sécurité, celle de février était un véritable fiasco. Cette dernière ne s’installait pas ou faisait bugger le système d’exploitation.

Malheureusement le patch encore précédent, celui de janvier, rencontrait des problèmes d’installation sous certaines conditions. Si Microsoft a essayé de résoudre le problème, il semblerait que la firme vienne de baisser les bras, abandonnant toute tentative de correction.

©Unsplash

Les usagers Windows 10 sont livrés à eux-même

Cette mise à jour de Windows 10 parue le 9 janvier appelée KB5034123, devait permettre de résoudre des problèmes de sécurité avec BitLocker si elle pouvait être installée. En effet pour certains utilisateurs, ce Patch Tuesday s’est révélé inefficace suite à un problème de stockage de la partition de récupération.

En effet les usagers peuvent rencontrer un message d’erreur “0x80070643 – ERROR_INSTALL_FAILURE” rendant l’installation de la mise à jour impossible. Depuis Microsoft a confirmé qu’aucun correctif ne serait rendu disponible pour résoudre le problème, les usagers se retrouvent donc seuls pour trouver une solution.

“Résolution : La résolution automatique de ce problème ne sera pas disponible dans de futures mises à jour Windows. Des étapes manuelles sont nécessaires afin de compléter l’installation de cette mise à jour sur les appareils rencontrant cette erreur. La partition WinRE demande 250 Mo d’espace libre. Les appareils ne disposant pas d’un espace suffisant vont devoir augmenter la taille de la partition manuellement.” Microsoft

Microsoft ne propose que des solutions fastidieuses

Pour augmenter la taille de la partition, il est possible de lancer un script via PowerShell (après avoir redémarré sa machine) ou bien faire une installation fraîche de Windows 10. Il va s’en dire qu’aucune de ses solutions n’est réellement pratique pour les utilisateurs.

Capture ©Tom’s hardware

Il faut préciser que ce problème impacte également les utilisateurs de Windows 11. Cependant il semblerait que l’abandon du correctif ne concerne que les usagers de l’OS précédent. La résolution du problème étant toujours en cours sur le système le plus récent. Il est donc possible de ne pas être suspicieux de cette décision de Microsoft.

Le support de Windows 10 devant s’arrêter en 2025, il est possible que l’entreprise ne souhaite pas allouer plus de ressources à cette version de l’OS. Malheureusement cela aurait pour effet de dégrader considérablement l’expérience des utilisateurs ne souhaitant pas faire la transition vers Windows 11.