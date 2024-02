Windows 11 : redémarrer après une mise à jour de sécurité ne serait bientôt plus obligatoire

©Microsoft

Alors que Windows 11 est boudé par une bonne partie des utilisateurs de PC, Microsoft ne baisse pas les bras et tente sans cesse de perfectionner son OS. Celui-ci reçoit des mises à jour régulièrement visant à améliorer l’expérience des utilisateurs.

Si la dernière en date n’est pas la plus stable qui soit et fait disparaître la barre des tâches, le géant de Redmond prévoit une belle amélioration pour la future version 24H2. La nouvelle mise à jour majeure qui doit sortir cet été et apporter de nombreux ajouts en matière d’intelligence artificielle pourrait également faciliter la vie des utilisateurs.

En effet, de nouvelles informations suggèrent que Microsoft souhaite que les utilisateurs n’aient plus à redémarrer leur PC lors de l’installation d’une mise à jour. Le géant de Redmond souhaite donc intégrer à Windows 11 24H2 le “Hot Patching“. Malheureusement, cela ne se ferait pas dès les premiers jours et il se pourrait qu’il faille attendre un peu.

Déjà présente dans les versions Windows Server de l’OS, cette fonctionnalité devrait être disponible pour les usagers lambda. Le but est de permettre l’installation de mises à jour de sécurité sans interrompre le travail des utilisateurs.

Microsoft souhaite que vous passiez sur Windows 11

Si cela peut paraître superflu, c’est en fait une belle amélioration de la qualité de vie de Windows 11. Devoir redémarrer son PC à chaque mise à jour chaque mois est fastidieux. L’arrivée des hotpatch sur 24H2 devrait donc faire plaisir aux utilisateurs mais aussi leur faire gagner du temps.

©Clint Patterson via Unsplash

Il semblerait que dans un premier temps, le déploiement de Windows Hot Patching ne se fera que sur les systèmes x86. Les appareils intégrant l’architecture ARM64, eux, pourraient devoir attendre 2025 pour profiter de cette nouveauté.

Il semblerait que Microsoft soit sur la bonne voie avec cette nouveauté. Rendre son système d’exploitation plus agréable d’utilisation pourrait faire migrer certains usagers sur l’OS à l’avenir.

Ce n’est pas la seule amélioration que va recevoir Windows 11 24H2. Copilot va être grandement amélioré et Microsoft va également réduire le nombre de bloatware. Par exemple, il sera bientôt possible d’enfin désinstaller le navigateur maison de la firme, Microsoft’s Edge.

Il est donc très probable que cette nouvelle mise à jour du système d’exploitation soit particulièrement appréciée. En espérant que celle-ci, à sa sortie, ne soit pas trop vérolée par les bugs et que ses nouveautés bienvenues ne soient éclipsées par un OS instable.

Microsoft pourrait ajouter le “Hot Patching” à la future mise à jour 24H2 de Windows 11.

La firme souhaite que les utilisateurs n’aient plus à redémarrer leur PC lors de l’installation d’une mise à jour de sécurité.

Le but de cette fonctionnalité est d’améliorer l’expérience utilisateur de l’OS de Microsoft.

Source : Windows Central