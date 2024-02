Windows 12 ne sortirait pas cette année, Microsoft se concentre sur W11 24H2

©Microsoft

Windows 11, alors qu’il n’est pas le système d’exploitation le plus utilisé de Microsoft (cette place revient à Windows 10), va avoir le droit à une nouvelle mise à jour. Cette nouvelle version de l’OS (24H2) devrait débarquer cet été et apporter quelques nouveautés à Windows.

Finalement, Windows 23H2 ne sera pas la dernière mise à jour du système. L’une des nouveautés les plus intéressantes est son intégration de l’intelligence artificielle sur l’OS. De quoi faire la part belle au futur PC IA que Microsoft souhaite commercialiser.

Microsoft a confirmé il y a peu le déploiement de cette mise à jour annuelle qui va donc certainement prendre la place de Windows 12. En effet, s’il était supposé que Windows 11 24H2 pouvait être la prochaine itération de l’OS, il n’en sera rien. Windows 12 ne sortirait donc pas en juin 2024.

©Microsoft

Microsoft pourrait attendre avant de sortir Windows 12

Malgré sa mauvaise réputation, Windows 11 va donc rester sur les PC des utilisateurs encore quelques temps. Microsoft pourrait avoir adopté cette stratégie afin de mettre plus en avant son OS. Celui-ci n’a pas eu le succès de Windows 10 et seulement 28% des PC de bureau utilisent cette version.

Le but de la manœuvre, en repoussant Windows 12, serait donc d’éviter un éclatement de la base d’utilisateurs de l’OS. Une décision qui peut sembler sage, Microsoft n’ayant probablement pas envie de gérer trois versions du système en même temps.

Il est donc probable que Windows 12 sorte plus tard, lorsque Windows 11 se sera démocratisé un peu plus. Un laps de temps supplémentaire pourrait aussi permettre à Microsoft de peaufiner la future version de l’OS. Pour rappel, Windows 12 doit elle aussi reposer en grande partie sur l’IA.

Quelles nouveautés pour Windows 11 24H2 ?

Copilot ©Microsoft

Comme habituellement, la mise à jour vers 24H2 se fera via Windows Update. Comme dit plus haut, celle-ci serait certainement la dernière mise à jour annuelle de Windows. Elle est d’ailleurs déjà disponible en version de test Canary pour les développeurs.

Windows 24H2 doit apporter quelques changement à l’OS. On peut citer une intégration des commandes Sudo de Linux mais aussi des améliorations pour Copilot. Le but étant d’améliorer l’expérience utilisateur lors de l’utilisation de l’IA de Microsoft.

S’il est possible de regretter le report de Windows 12, cette nouvelle mise à jour de la version 11 de l’OS est bienvenue. À force d’améliorer Windows 11, il est possible que l’OS soit adopté par plus d’utilisateurs. De plus, ne s’agissant que d’une mise à jour, pas besoin de passer des heures à installer une toute nouvelle version de l’OS.