Xbox Game Pass : huit bons jeux arrivent en janvier, mais un très gros départ

Une bonne cuvée de janvier pour le Game Pass, avec notamment Assassin’s Creed Valhalla, Hell Let Loose et Figment. En revanche, un jeu phare de Rockstar Games quitte le catalogue de Microsoft.

© Ubisoft

Les abonnés au service Xbox Game Pass pourront profiter de huit jeux supplémentaires en ce mois de janvier 2024, parmi lesquels quelques titres bien appréciés. En revanche, les joueurs consoles perdent accès à un très gros hit de Rockstar !

En tout, Microsoft ajoutera huit jeux ce mois-ci. Le premier, Close to the Sun, est disponible dès à présent sur les consoles Xbox (Xbox Series et Xbox One), PC, ainsi que via le cloud gaming de la firme de Redmond.

Exclusivement solo, c’est un titre de type aventure dans un univers Steampunk développé par Storm in a Teacup et édité par Wired Productions paru en mai 2020. Il a un Metascore de 68 et un score utilisateur de seulement 5,1.

Un Assassin’s Creed intègre le service

Le jeu qui rejoindra le service à partir du 4 janvier ravira les amateurs de FPS multijoueurs tactiques se déroulant pendant la seconde mondiale, puisqu’il s’agit de Hell Let Loose.

Développé et édité par la Team 17, il a un Metascore de 79 et un score utilisateur de 7. Uniquement multijoueur, ce titre rassemble jusqu’à 100 soldats par partie. Il sera disponible sur PC, Xbox Series X|S et le cloud Microsoft.

Le 9 janvier, un autre gros titre suivra sur PC, les Xbox et le cloud : Assassin’s Creed Valhalla. C’est l’avant-dernier opus de la célèbre franchise d’Ubisoft depuis la parution d’Assassin’s Creed Mirage. Valhalla date de novembre 2020 et prend pour contexte l’ère viking.

Parmi les cinq autres jeux ajoutés au Game Pass, mettons en avant Figment attendu le 9 janvier, un jeu d’action-aventure développé et édité par Bedtime Digital Games sorti en 2017 qui a un Metascore de 75 et un score utilisateur de 7,3 ; Resident Evil Remake 2 à partir du 16 janvier.

La liste exhaustive de tous les ajouts de janvier du Game Pass avec leur plateforme est la suivante :

Close to the Sun (Cloud, consoles, et PC)

Hell Let Loose (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) – 4 janvier

Assassin’s Creed Valhalla (Cloud, consoles, et PC) – 9 janvier

Figment (Cloud, consoles, et PC) – 9 janvier

Super Mega Baseball 4 (Cloud, consoles, et PC) EA Play – 11 janvier

We Happy Few (Cloud, consoles, et PC) – 11 janvier

Resident Evil 2 (Cloud, consoles, et PC) – 16 janvier

Those Who Remain (Cloud, consoles, et PC) – 16 janvier

Ajoutez quelques DLC et mises à jour, dont Dead by Daylight: Chucky et la saison 10 de Sea of Thieves.

Gret Theft Auto V quitte le Game Pass

Terminons par les mauvaises nouvelles, avec le retrait de plusieurs jeux du service de Microsoft. La tête d’affiche de ces défections : Grand Theft Auto V dès le 5 janvier. La production de Rockstar Game, jouable sur les consoles Xbox et le cloud jusqu’alors, quittera le Game Pass à cette date. Et pas pour être remplacé par GTA VI dans l’immédiat, puisque ce dernier ne paraîtra qu’en 2025…

Les autres jeux exclus le seront tous à partir du 15 janvier ; voici lesquels :

Garden Story (Cloud, consoles et PC)

MotoGP 22 (Cloud, consoles et PC)

Persona 4 Golden (Cloud, consoles et PC)

Persona 3 Portable (Cloud, consoles et PC)

Rappelons aussi que NVIDIA offre toujours trois mois d’abonnement au Game Pass pour une suscription de six mois à l’offre Ultime du GeForce Now.