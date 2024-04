Xbox : Microsoft veut qu’un chatbox gère les remboursements et le service client

Microsoft vient d’annoncer être en train de travailler sur un chatbot pour Xbox. Celui-ci serait chargé de répondre aux requêtes des usagers notamment en ce qui concerne le support et le service client de l’entreprise.

Cela fait quelque temps maintenant que Microsoft s’intéresse à l’intelligence artificielle. Ce domaine relativement récent des hautes technologies est l’un des fers de lance des différentes stratégies du géant de Redmond.

Qu’il s’agisse de Copilot qui intègre Edge et Bing ou bien de Windows 11 et les PC IA, il est rare qu’un projet de Microsoft n’ait pas un lien avec l’intelligence artificielle. Évidemment, l’entreprise essaie tant bien que mal de réguler l’intelligence artificielle pour l’éviter de déraper. Cependant, les utilisateurs ne sont pas à l’abri d’un accident ou d’une mauvaise utilisation de l’IA par la firme.

Microsoft prétend que l’IA permettra à n’importe qui de créer des jeux vidéo et que les scénaristes Xbox vont finir par être remplacés. En témoigne le partenariat de l’entreprise avec Inworld, une société spécialisée dans l’écriture de jeux via IA.

Malheureusement, il semblerait que la frénésie de l’IA qui touche Microsoft ne soit pas prête de s’arrêter. En effet, la firme de Redmond serait actuellement en train de tester un nouveau chatbot Xbox alimenté par l’IA. Son but : automatiser les tâches de support et même certaines fonctions du service client.

Xbox Series S et X ©Microsoft

Le chatbot Xbox sera en charge des remboursements

Ce chatbot est décrit par l’entreprise comme “un personnage IA” qui répond aux différentes requêtes des utilisateurs Xbox. Pour ce faire, l’IA est connectée aux divers documents de support de Microsoft afin de trouver la solution la plus adaptée à un problème.

Le chatbot pourrait répondre aux questions, traiter les remboursements de jeux et aider à résoudre les problèmes d’abonnements payants. Il est également envisagé que le chatbot puisse un jour gérer les requêtes de l’ensemble des clients Xbox.

Pour l’instant, ce chatbot n’est qu’en développement et il est actuellement testé en interne par Microsoft. Cependant, il pourrait avant même son lancement être préoccupant pour certains. Ce genre d’initiative de déshumanisation d’un système aussi important a en effet le potentiel pour être problématique.

Alors que l’intelligence artificielle est encore un domaine naissant et mal maîtrisé, la rendre responsable du service client et de support de Xbox a de quoi faire peur. Après tout, Copilot, l’IA de Microsoft, n’est pas totalement au point.

L’intelligence artificielle ne doit pas remplacer l’humain

Il y a quelques mois, l’intelligence artificielle avait dépeint Mickey en terroriste et avait réussi à être trompée par ses utilisateurs qui avaient contourné ses sécurités. En prenant connaissance du manque de fiabilité de l’IA, il est envisageable que ce chatbot Xbox puisse tomber dans les mêmes travers.

Xbox Series S et Game Pass ©Microsoft

Dans le meilleur des cas, cela pourrait se traduire par de simples réponses erronées de sa part à un problème. En revanche, la perte d’un interlocuteur humain lors des demandes de remboursement pourrait être bien plus frustrante pour les consommateurs de Microsoft.

Certes, ce genre de pratique est régi par des règles bien définies. Cependant, son automatisation sans le regard d’une personne pourrait amener à des erreurs difficiles à corriger.

Quoi qu’il en soit, Microsoft semble déterminé à l’idée d’inclure l’intelligence artificielle dans tous les domaines de son écosystème. Il faut espérer en revanche que l’entreprise n’aille pas trop loin et qu’à l’avenir les produits et services Microsoft et Xbox ne soient pas uniquement le fruit des machines.

Microsoft serait en train de travailler sur un chatbot alimenté par l’IA pour son écosystème Xbox.

Celui-ci serait en charge de l’automatisation des requêtes des usagers et du support de l’entreprise.

Le chatbot pourrait également traiter les remboursements de jeux et aider à résoudre les problèmes d’abonnements payants.

Source : The Verge