Xiaomi Redmi 1A, un moniteur 23,8 pouces à moins de 80 euros

En l’absence de salons internationaux pour présenter une cohorte de nouveaux produits, Xiaomi se fend d’une simple présentation pour introduire ses futurs smartphones, mais aussi son nouveau vélo à assistance électrique et quatre téléviseurs, de 199 à 699 euros. C’est précisément dans ce créneau low-cost que le constructeur chinois, présent depuis deux ans presque jour pour jour dans l’Hexagone, a décidé d’introduire un nouveau moniteur.

Le Redmi 1A, une version plus abordable du Mi Display 1A

Ce n’est pas la première incursion de Xiaomi sur le marché des moniteurs PC. En fin d’année dernière, il y était même entré par la grande porte, avec le Mi Surface Display, un moniteur VA 34 pouces orienté gaming, avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et une définition de 3440 x 1440 pixels. À son lancement, il fallait tout de même compter 499 euros pour ce modèle courbé.

Plus récemment, le Mi Display 1A a cherché à conquérir un public plus large. Ce moniteur IPS de 23,8 pouces, aux bords particulièrement fins (0,74 mm), renvoie une simple définition Full HD à 60 Hz et s’impose comme un modèle passe-partout, visant notamment un usage bureautique. Comptez 99 dollars pour ce Mi Display 1A … qui n’est pas distribué officiellement dans l’Hexagone.

C’est aujourd’hui à travers sa marque low-cost Redmi que Xiaomi lance son homologue à bas prix. Le Redmi 1A reprend les mêmes caractéristiques que son aîné, avec une dalle IPS de 23,8 pouces qui renvoie une définition Full HD à 60 Hz. Là encore, on profite de bords ultrafins, d’angles de vision de 178°/178° et d’une luminosité de 250 cd/m², avec une ergonomie simple, sans réglage particulier en hauteur ou en orientation. Du grand basique, en somme, mais à un prix canon : 600 yuans, soit 76,6 euros environ. La disponibilité de ce modèle en France n’est toutefois pas encore garantie … mais les revendeurs internationaux devraient le proposer à un tarif similaire sur le Web. Des rumeurs persistantes font par ailleurs état de l’apparition imminente, cette fois officiellement en Europe, d’une vraie gamme de moniteurs que se partageraient les deux marques Xiaomi et Redmi. Au programme, un 27 pouces pour le mois de juillet, puis un moniteur de 24,5 pouces en septembre, suivi d’un premier écran 4K en novembre, en 27 ou 29,5 pouces.