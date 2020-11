XMG introduit ses PC portables XMG NEO 15 et XMG NEO 17, avec dalle WQHD de 165 Hz

Après Eluktronics, qui a lancé les premiers PC portables munis d’écrans QHD de 165 Hz, au tour de XMG de dévoiler ses ordinateurs XMG NEO 15 et XMG NEO 17 ; deux modèles armés des mêmes dalles IPS. Ces machines complètent la gamme NEO du fabricant, laquelle comprend aussi des modèles dotés d’écrans 240 Hz, mais en Full HD.

Le NEO 15, un 15,6 pouces, offre donc une résolution de 188 ppp ; le NEO, un 17,3 pouces, de 170 ppp. XMG insiste sur le fait que ces résolutions sont supérieures à celle d’un classique écran UHD 4K de 27 pouces, dont la résolution est de 163 ppp.

Jusqu’à 64 Go de RAM

Puisqu’il s’agit des mêmes dalles que pour les machines d’Eluktronics, les caractéristiques sont identiques : les écrans couvrent 100 % de l’espace colorimétrique sRGB et atteignent une luminosité maximale de 300 cd/m². Les similitudes ne s’arrêtent pas là. On retrouve en effet dans les PC le même processeur, un Core i7-10875H d’Intel (8 cœurs / 16 threads) associé à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2070 Super. En revanche, il existe une configuration optionnelle avec une GeForce RTX 2070 Refresh et XMG est un peu plus permissif pour les autres composants.

Ainsi, pour la mémoire, les clients peuvent choisir jusqu’à 64 Go de RAM ; idem pour le stockage, avec deux emplacement SSD M.2.

XMG propose le NEO 15 à partir de 1831,63 euros ; le NEO 17 à partir de 1 753,64 euros. La configuration de base comprend un écran Full HD 240 Hz, le Core i7-10875H d’Intel, la NVIDIA GeForce RTX 2070 (Max-P), 8 Go de RAM DDR4 et un SSD Samsung 860 Evo de 250 Go dans le facteur de forme M.2. Dans les deux cas, il est possible d’opter pour l’écran WQHD 165 Hz sans surcoût : dès à présent pour une livraison mi-décembre pour le PC 15 pouces, à partir de fin décembre pour le 17 pouces.

Enfin, notez qu’à l’occsion du Black Friday, XMG accorde 250 euros de réduction sur les deux ordinateurs, ce qui fait passer le prix du NEO 15 à 1581,63 euros et celui du NEO 17 à 1503,64 euros.