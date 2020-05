Zotac officialise son sac à dos VR GO 3.0

L’année 2016 a vu Zotac sortir son VR GO, un sac à dos VR plutôt sexy. En 2018, la firme a lancé le VR GO 2.0, dont vous pouvez lire un test ici. En 2020, voici donc venu le temps du VR GO 3.0.

Le principe reste le même, il s’agit toujours d’un véritable PC adapté à la réalité virtuelle à transporter sur le dos, dans un boîtier spécifique. La configuration repose toujours sur un processeur Intel et une carte graphique NVIDIA. En l’occurrence, un Core i7-9750H (six cœurs / douze threads, fréquence de base de 2,6 GHz et Boost de 4,5 GHz), une carte graphique GeForce RTX 2070 et 16 Go de DDR4-2666. Pour la partie stockage, c’est un SSD NVMe de 240 Go.

Deux batteries de 6000 mAh

Zotac indique que ce VR GO 3.0 bénéficie d’un design qui le rend plus agréable à porter et qui offre une meilleure isolation thermique ainsi qu’une meilleure aération pour l’utilisateur. Son poids est de 5,2 kg. L’entreprise le livre avec deux batteries de 6000 mAh. Il est possible de remplacer la batterie sans que le PC ne cesse de fonctionner. Zotac n’a pas indiqué le prix.