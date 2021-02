417 heures, c’est la durée de vie estimée des sticks de la manette DualSense de la PS5

La manette DualSense de la PlayStation 5 est atout majeur de la console de Sony, notamment grâce à son système de feedback haptique et ses gâchettes adaptatives. Hélas, elle souffrirait d’un défaut important : sa durabilité. À l’instar des Joy-Con de la manette de la Nintendo Switch, les sticks de la DualSense seraient sujets à des problèmes de dérive, c’est-à-dire aux mouvements fantômes. En pratique, cela se traduit par des déplacements de personnage ou de caméra sans que les sticks ne soit actionnés.

Selon iFixIt, ce phénomène était prévisible : Sony a choisi des potentiomètres connus pour souffrir rapidement de ce genre de dysfonctionnements. Concrètement, les ressorts qui servent au maintien du joystick en position neutre auraient tendance à vite se détériorer, et donc à entraîner un décentrage. À cela s’ajoute de minuscules poussières et débris qui viennent encrasser la base du mécanisme. Si ceux-ci s’accumulent naturellement lors de la sollicitation des sticks, leur nombre et la rapidité avec laquelle ils sont générés varient selon la qualité et le type de matériaux utilisés.

209 jours à raison d’une session quotidienne de 2 heures

iFixIt rapporte que les potentiomètres Alps Alpine RKJXV utilisés dans la DualSense ont une durée de vie estimée à 2 millions de cycles. Cela peut sembler beaucoup, mais en pratique, c’est assez peu.

Pour le démontrer, les experts du site expliquent qu’un jeu peu nerveux exige en moyenne 80 rotations par minute. Par conséquent, un joueur fera 2 000 000 de rotations de stick en 25 000 minutes, soit 417 heures. En tablant sur 2 heures de jeu quotidien, il faut seulement 209 jours pour atteindre ce seuil.

Dans un jeu plus « speed » comme un FPS, le nombre de rotations par minute peut monter à 120. Toujours sur une base de 2 heures de jeu par jour, les 2 millions arrivent en à peine 139 jours.

Bien sûr, 2 millions est une estimation, les sticks ne vont pas être hors d’usage à ce moment précis. En outre, il est normal que des pièces autant sollicitées ne soient pas éternelles. Seulement, comme le préconise iFixIt, il serait temps que les fabricants prennent en compte cette réalité et facilitent leur remplacement. En ce qui concerne la DualSense, les deux sticks sont maintenus par 16 soudures chacun.