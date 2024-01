990 EVO : Samsung lance le premier SSD M.2 doté d’une interface hybride

Samsung vient d’officialiser son 990 EVO, un SSD plutôt atypique : au format M.2, il présente en effet la particularité d’intégrer une interface hybride, compatible PCIe 4.0 x4 et PCIe 5.0 x2. Le constructeur le présente comme une solution associant performances et efficacité énergétique.

Le vieillissant 970 EVO Plus a enfin un successeur digne de ce nom, le Samsung 990 EVO. Proposé dans des capacités de 1 To (MZ-V9E1T0B/AM) et 2 To (MZ-V9E2T0B/AM), ce SSD au format M.2 vient se placer dans la gamme EVO du constructeur, privilégiant le meilleur rapport caractéristiques/prix possible aux simples performances brutes. Il devrait donc convenir aux joueurs mais aussi aux stations de travail ne nécessitant pas des débits hors du commun.

Un SSD hybride, tourné vers le présent et l’avenir

La principale originalité de ce 990 EVO se trouve du côté de son interface. C’est en effet le premier SSD à être à la fois compatible PCIe 4.0 4x et PCIe 5.0 2x. De cette façon, il pourra tout autant être utilisé avec les cartes mères équipées d’un slot M.2 câblé en PCIe 4.0 ou PCIe 5.0, mais également avec la PS5. Les plus attentifs auront probablement déjà noté que la bande passante est la même entre ces deux configurations ; Samsung indique d’ailleurs que les performances devraient être identiques, que ce soit en PCIe 4.0 ou PCIe 5.0.

Côté performances, justement, le constructeur explique que le 990 EVO offre des débits séquentiels pouvant atteindre 5 Go/s en lecture et 4,2 Go/s en écriture (avec l’Intelligent Turbo Write actif, donc sur un volume limité de données), grâce à l’utilisation d’un contrôleur maison et de mémoire flash NAND 3-TLC. On est bien entendu en dessous de ce que peut proposer un 990 PRO du même constructeur, mais le marché visé est différent. Ceci explique également l’absence de toute mémoire DRAM sur le 990 EVO.

Samsung 990 EVO Samsung 970 EVO Plus Interface PCIe Gen4 x4

PCIe Gen5 x2 PCIe Gen3 x4 Format M2 2280 M2 2280 Mémoire Samsung V-NAND 3-TLC Samsung V-NAND 3-MLC Contrôleur Contrôleur Samsung Contrôleur Samsung Capacité 1 To et 2 To 250 Go, 500 Go, 1To et 2To Vitesse Sequentielle Lecture jusqu’à 5 Go/s

Écriture jusqu’à 4,2 Go/s Lecture jusqu’à 3,5 Go/s

Écriture jusqu’à 3,3 Go/s Vitesse Aléatoire Lecture jusqu’à 680K (1To), 800K (2To) IOPS

Écriture jusqu’à 700K (1To), 800K (2To) IOPS Lecture jusqu’à 620K IOPS

Écriture jusqu’à 560K IOPS TBW 600 To (modèle 1To)

1200 To (modèle 2To) 600 To (modèle 1To)

1200 To (modèle 2To) Garantie 5 ans 5 ans

Le 990 EVO affiche par ailleurs une excellente efficacité énergétique, annoncée comme jusqu’à 70% meilleure que celle du 970 EVO Plus. Le modèle 1 To du 990 EVO atteint ainsi 1020 Mo par watt en lecture et 933 Mo par watt en écriture, là où le 970 EVO Plus plafonne à respectivement 636 Mo/W et 550 Mo/W. Samsung ne communique pas la consommation exacte de son nouveau SSD, assurément inférieure à celle des modèles très haut de gamme, plus rapides. On notera tout de même que le constructeur ne prend pas la peine de fournir un radiateur avec le 990 EVO, se contentant d’une “étiquette thermique”.

Actuellement affiché à des tarifs respectifs de 125 dollars et 210 dollars sur le site américain du constructeur, les 990 EVO 1 To et 2 To devraient être disponibles à la fin du mois. On espère que les tarifs en euros resteront raisonnables.

