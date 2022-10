AMD : de nouveaux pilotes graphiques Adrenalin pour Overwatch 2

Après NVIDIA il y a quelques jours, c’est au tour d’AMD de publier une nouvelle version de ses pilotes graphiques Adrenalin améliorant la prise en charge d’Overwatch 2. Rien n’empêchait bien entendu d’utiliser les précédents pilotes pour jouer au dernier titre de Blizzard avec sa Radeon, mais ces drivers Adrenalin 22.10.1 en officialisent le support.

Une poignée de bugs corrigés

Ce n’est pas la seule nouveauté apportée par ces pilotes. Le constructeur en profite pour corriger des bugs dans Adobe Lightroom (Les Radeon RX 6000 Series n’apparaissaient pas dans la liste des GPU disponibles) et Street Fighter 6 bêta. Un certain nombre de problèmes restent toutefois présents avec ces drivers Adrenalin 22.10.1, mais leur résolution partielle est déjà prévue par AMD pour la prochaine version des pilotes graphiques (22.10.2, probablement disponible avant la fin du mois). Si vous souffrez de pertes d’images ou de bugs lors de la lecture de vidéos un utilisant l’encodage matériel HEVC d’une RX 6000 Series, il vous faudra donc patienter encore un peu.

La RTX 4090 se balade dans Overwatch 2 à plus de 500 FPS en QHD

Rappelons que ces pilotes Adrenalin d’AMD pour Windows 10 et Windows 11 prennent en charge les cartes graphiques Radeon RX 400 et plus récentes, dont les Radeon RX Vega, RX 5000 Series et RX 6000 Series. Les GPU mobiles des gammes Radeon 600 Series, Radeon RX 5000M Series et Radeon RX 6000M Series sont également supportés, de même que les iGP des processeurs Athlon, Athlon Pro, Ryzen et Ryzen Pro. La note de version des pilotes AMD Software: Adrenalin Edition 22.10.1 est disponible sur le site du constructeur.

Source : AMD