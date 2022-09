NVIDIA publie un pilote GeForce Game Ready pour Overwatch 2

NVIDIA publie aujourd’hui un nouveau pilote GeForce Game Ready qui apporte des performances optimisées pour Overwatch 2, qui sera lancé le 4 octobre avec le support de NVIDIA Reflex. Ce pilote supporte aussi Microsoft Flight Simulator avec la nouvelle mise à jour DLSS 2 du jeu.

Il prend également en charge 4 nouveaux écrans de jeu compatibles G-SYNC et 16 nouveaux jeux compatibles « paramètres de jeu optimaux en un clic ».

NVIDIA vante ses pilotes GeForce Game Ready

Overwatch 2

Overwatch 2 « est une toute nouvelle expérience multijoueur, désormais conçue autour du combat en 5v5 » ; le titre sortira le 4 octobre. Dès le lancement, les joueurs GeForce pourront profiter du NVIDIA Reflex. Selon NVIDIA, « en réduisant la latence du système, NVIDIA Reflex permet une acquisition plus rapide des cibles, des temps de réaction plus courts et une précision de visée optimale pour les jeux compétitifs. Tirez le premier, esquivez les attaques ennemies et prenez de l’avance sur vos concurrents ». Tout un programme, à la limite de la tricherie selon cette description !

D’autre part, Blizzard a augmenté le limitateur de FPS dans Overwatch 2 à 600 images par seconde. NVIDIA promet que ses nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 40 Series dépassent les 360 images par seconde en 2560 x 1440 pixels sur ce jeu. Nous supposons que cette assertion vaut pour les deux références officialisées il y a quelques jours, les GeForce RTX 4080 et GeForce RTX 4090.

Portal RTX et RTX Remix : un remaster et une plateforme de modding

4 écrans compatibles G-SYNC supplémentaires

Ce nouveau pilote NVIDIA Game Ready ajoute également d’autres fonctionnalités. Déjà, la prise en charge de 4 nouveaux écrans de jeu compatibles G-SYNC :

HP HyperX Armada 27

HP HyperX Armada 25

Sony IZONE M9

Sony IZONE M3

16 nouveaux jeux compatibles paramètres optimaux

Ensuite, 16 nouveaux jeux bénéficient des paramètres optimaux en un clic de GeForce Experience :

Call of the Wild : The Angler

Destroy All Humans ! 2 – Reproduit

F1 Manager 2022

Farthest Frontier

Inside the Backrooms

Isonzo

Lego Brawls

Marvel’s Spider-Man Remastered

Metal : Hellsinger

MultiVersus

Rumbleverse

Saints Row (2022)

Scathe

Steelrising

Two Point Campus

Way of the Hunter

