AMD lance les Radeon Pro W6400, Radeon Pro 6500M et 6300M

Les 6400 et 6500M ont 4 Go de VRAM ; la 6300M 2 Go.

Ce jour n’est pas seulement celui du lancement de la Radeon RX 6500 XT ; c’est aussi celui de la Radeon Pro W6400. AMD avait publié un teaser sur son compte Twitter lundi dernier. La Radeon Pro W6400 complète l’offre Radeon Pro 6000W de l’entreprise qui comprenait déjà les Radeon Pro W6800 et Radeon Pro W6600.

Comme la Radeon RX 6500 XT, la Radeon Pro W6400 hérite d’un GPU Navi 24. Ses spécifications sont néanmoins inférieures puisqu’elles correspondent logiquement à celles de la Radeon RX 6400 : 12 unités de calcul au lieu de 16, soit 768 processeurs de flux au lieu de 1024. Du côté de mémoire, c’est 4 Go de GDDR6 sur un bus de 64 bits dans les deux cas. Seulement AMD renseigne une bande passante de 144 Go/s pour la Radeon 6500 XT, de 128 Go/s pour la Radeon Pro. En conséquence, bien que la valeur ne soit précisée, sa vitesse mémoire est en principe de 16 Gbit/s. Enfin, les deux références utilisent une interface PCIe 4.0 x4.

En matière de connectique, la Radeon Pro W6400 se limite à une paire de DisplayPort 1.4. Elle a un TGP de seulement 50 W et n’occupe qu’un seul slot. Du côté des performances, AMD indique 3,5 TFLOPS FP32 et 7,07 TFLOPS FP16. Le tarif reste inconnu pour le moment.

Gamme Radeon Pro W6000 desktop

Carte Radeon Pro W6800 Radeon Pro W6600 Radeon Pro W6400 GPU 7nm AMD Navi 21 (RDNA2) 7nm AMD Navi 23 (RDNA2) 6nm AMD Navi 24 (RDNA2) Processeurs de flux 3840 1792 768 Performance FP32 17,8 TFLOPS 10,4 TFLOPS 3,5 TFLOPs Fréquence Boost 2300 MHz 2900 MHz ? VRAM 32 Go GDDR6 8 Go GDDR6 4 Go GDDR6 Bande passante mémoire 512 Go/s 224 Go/s 128 Go/s TGB 250W 100W 50W Date de lancement Juin 2021 Juin 2021 Janvier 2022

Radeon Pro W6300M et W6500M

Sur le segment mobile, AMD a aussi lancé les Radeon Pro W6300M et Radeon Pro W6500M. La Radeon Pro W6300M n’a que 2 Go de GDDR6. La Radeon Pro W6500M possède 4 Go de GDDR6 et 1024 processeurs de flux. Elle atteint 10,61 TFLOPS FP32.