AMD préparerait des Radeon RX 6000 dotées de puces mémoire à 18 Gbit/s

À l’instar de NVIDIA, qui a récemment lancé une RTX 3080 12 Go et prépare apparemment d’autres mises à jour de modèles existants, notamment la GeForce RTX 3070 Ti 16 Go, AMD procéderait bientôt à un « rafraîchissement » de sa gamme. Plusieurs rumeurs circulent à ce sujet depuis quelques jours. Elles évoquent quatre références, les Radeon RX 6950 XT, RX 6850, RX 6850 XT et RX 6750 XT. Toutes ces cartes sont basées sur des GPU Navi 21 / 22.

Concrètement, les modifications porteraient sur une vitesse mémoire accrue : elle passerait à 18 Gbit/s au lieu de 16 Gbit/s. Pour l’instant, l’hypothèse du passage à une gravure en 6 nm pour ces cartes, comme c’est le cas pour les AMD Radeon RX 6500 XT et Radeon RX 6400, ne semble pas d’actualité. Ces nouvelles références dotée de puces mémoire plus rapides débarqueraient au cours du deuxième trimestre 2022.

Notez que NVIDIA met également l’accent sur la bande passante mémoire avec ses RTX 3090 Ti et RTX 3080 12 Go. Le nouveau porte-étendard des RTX 3000 est la première carte à profiter d’une vitesse mémoire de 21 Gbit/s lui conférant une bande passante de 1008 Go/s. Pour la RTX 3080 12 Go, la vitesse mémoire reste à 19 Gbit/s, mais le passage à un bus de 384 bits, comme la RTX 3080 Ti (320 bits pour la RTX 3080), se matérialise par une bande passante de 912 Go/s.

AMD annoncera une nouvelle carte Radeon Pro mercredi

Une gamme RX 6000 avec une quinzaine de références à terme

Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la forme que pourrait prendre la gamme RDNA 2 desktop d’AMD dans les prochains mois. Les quatre cartes évoquées ici se repèrent par les astérisques.

Référence GPU Processeurs de flux VRAM Vitesse mémoire Radeon RX 6900 XT LC Navi 21 XTXH 5120 16 Go G6 256b 18 Gbit/s Radeon RX 6900 XT Halo Navi 21 XTXH 5120 16 Go G6 256b 16 Gbit/s Radeon RX 6950 XT* Navi 21 XTX (?) 5120 16 Go G6 256b 18 Gbit/s Radeon RX 6900 XT Navi 21 XTX 5120 16 Go G6 256b 16 Gbit/s Radeon RX 6800 XT MB Navi 21 XT 4608 16 Go G6 256b 16 Gbit/s Radeon RX 6850 XT* Navi 21 XT (?) 4608 16 Go G6 256b 18 Gbit/s Radeon RX 6800 XT Navi 21 XT 4608 16 Go G6 256b 16 Gbit/s Radeon RX 6850* Navi 21 XL (?) 3840 16 Go G6 256b 18 Gbit/s Radeon RX 6800 Navi 21 XL 3840 16 Go G6 256b 16 Gbit/s Radeon RX 6750 XT* Navi 22 XT (?) 2560 12 Go G6 256b 18 Gbit/s Radeon RX 6700 XT Navi 22 XT 2560 12 Go G6 256b 16 Gbit/s Radeon RX 6600 XT Navi 23 XT 2048 8 Go G6 256b 16 Gbit/s Radeon RX 6600 Navi 23 XL 1792 8 Go G6 256b 14 Gbit/s Radeon RX 6500 XT Navi 24 XT 1024 4 Go G6 256b 18 Gbit/s Radeon RX 6400 Navi 24 XL 768 4 Go G6 256b 16 Gbit/s

