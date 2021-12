AMD préparerait un 4800S Desktop Kit

Depuis cet été, AMD propose un 4700S Desktop Kit.. Il s’agit d’un APU de PlayStation 5 (Ariel) à l’iGPU RDNA2 désactivé, épaulé par 8 ou 16 Go de GDDR6, et installé sur une carte mère mini-ITX. Naturellement, pour rendre ce kit opérationnel, il faut l’associer à une carte graphique dédiée (AMD mentionne des Radeon 550, RX 550, RX 560, RX 570, RX 580 et RX 590 / GeForce GT 710, GT 1030, GTX 1050, GTX 1050 Ti et GTX 1060). L’entreprise préparerait un kit 4800S pour succéder au 4700S ou simplement compléter son catalogue.

Le SoC de l’AMD 4700S Desktop Kit mobilise un CPU Zen 2 à 8 cœurs / 16 threads. Celui-ci est gravé en 7 nm. La fréquence de base est de 3,6 GHz et la fréquence Boost de 4 GHz. Les spécifications du processeur du kit 4800S restent incertaines pour le moment, tout comme la quantité de mémoire.

En revanche, d’après VideoCardz, l’AMD 4800S Desktop Kit adopte un format micro-ATX. Surtout, il possèderait un emplacement PCIe 4.0, soit en x8 ou x16, cela reste à déterminer. Dans tous les cas, c’est une belle avancée, puisque le kit 4700S est limité à une interface PCIe 2.0 x4. D’ailleurs, AMD vendrait son 4800S Desktop Kit en bundle avec une carte graphique Radeon RX 6600. Par ailleurs, pour le stockage, un emplacement M2 ferait son apparition en plus des deux ports SATA III. Enfin, tandis que le 4700S possède un système de refroidissement propriétaire, le 4800S autoriserait l’installation d’un dissipateur standard en socket AM4 ; en l’occurrence, sur les photos fournies, la puce est maintenue au frais par un ventirad Wraith Stealth d’AMD.

Les performances de l’AMD 4700S Desktop Kit avec Radeon 550 comparées à celles d’un Core i7-11700

Un kit lancé début 2022 ?

Toujours selon les informations communiquées par VideoCardz, MSI fabriquerait le kit 4800S, tandis que la Radeon RX 660 serait signée PowerColor. AMD envisagerait d’officialiser et de lancer ce produit au cours du premier trimestre 2022.

Source : VideoCardz