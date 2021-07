Les performances de l’AMD 4700S Desktop Kit avec Radeon 550 comparées à celles d’un Core i7-11700

Initialement, nous pensions que l’AMD 4700S Desktop Kit se basait sur l’APU d’une Xbox Series X ; finalement, ce serait plutôt celui de la PlayStation 5. Bon, concrètement, ce détail n’est pas d’une grande importance : dans tous les cas, il s’agit d’un processeur sous micro-architecture Zen 2 qui possède 8 cœurs / 16 threads. En revanche, la fréquence CPU serait moins élevée qu’escompté. CPU-Z affiche une fréquence maximale de 3,2 GHz, même si pour l’instant, le logiciel ne reconnaît pas correctement le processeur.

Le test réalisé par Bodnara est surtout l’occasion d’avoir un aperçu des performances du système et de glaner quelques spécifications supplémentaires, celles fournies par AMD étant assez succintes. La configuration de Bodnara embarque 16 Go de mémoire GDDR6 signée Hynix. La vitesse mémoire est de 14 Gbit/s. Rappelons qu’il existe également une variante dotée de 8 Go de mémoire. Enfin, puisque l’iGPU RDNA 2 de cet APU qui n’en est donc plus un est désactivé, ce dernier doit collaborer avec une carte graphique dédiée ; ici, nous retrouvons une Radeon 550 fichée dans le port PCIe 2.0 x4 de la carte mère mini-ITX. AMD préconise une Radeon 550, RX 550, RX 560, RX 570, RX 580 et RX 590 ou GeForce GT 710, GT 1030, GTX 1050, GTX 1050 Ti et GTX 1060.

CPU-Z, 3DMark et trois jeux

Bodnara a comparé les performances obtenues par l’AMD 4700S Desktop Kit à celle d’une machine dotée d’un processeur Rocket Lake-S, l’Intel Core i7-11700 (8 cœurs / 16 threads). Celui-ci devait son satisfaire de son iGPU UHD Graphics 750 à 32 unités d’exécution. Nous ne lisons pas le coréen, mais il semble que les premiers benchmarks soient ceux de CPU-Z ; les seconds sont issus de 3DMark ; enfin, les derniers proviennent de trois jeux, League of Legends, Overwatch et Battlegrounds.

Source : Bodnara via VideoCardz