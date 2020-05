AMD présente la Radeon Pro VII, une version vendue 1899 dollars

Le retour de la Radeon VII, toujours armée de 16 Go de mémoire vidéo HBM2.

La Radeon VII pour les particuliers n’a pas été sur le devant de la scène très longtemps, la Radeon RX 5700 XT étant rapidement venue l’éclipser. La voici néanmoins de retour sous une autre forme, avec la Radeon Pro VII, une carte destinée aux stations de travail. Ce n’est pas vraiment une surprise, puisque comme on le précisait dans notre test de la Radeon VII, cette carte était surtout le corollaire de la Radeon Instinct MI50, avec quelques bridages sur le FP64 pour ne pas la concurrencer.

Cette AMD Radeon Pro VII, toujours gravée en 7 nm, s’appuie sur 16 Go de mémoire HBM2 avec un bus de 4096 bits, pour une bande passante mémoire de 1 To/s. Sa puissance de calcul est de 6,5 TFLOPS en FP64 et de 13,1 TFLOPS en FP32. Elle conserve son GPU Vega 20, ses 3840 processeurs de flux et ses 60 unités de calcul.

Interface PCIe 4.0 et jusqu’à 6 écrans

La carte est capable de gérer jusqu’à 6 affichages simultanément via six DisplayPort 1.4. Elle utilise une interface PCIe 4.0. Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques techniques de ce modèle.

Carte Processeurs de flux TFLOPS Mémoire HBM2 Bande passante mémoire Interface mémoire Sorties affichage (Mini-DisplayPort 1.4) Radeon Pro VII 3840 Jusqu’à 6,5 en FP64 – Jusqu’à 13,1 en FP32 16 Go avec ECC 1 To/s 4096-bit 6x

Les revendeurs proposeront cette carte graphique AMD Radeon Pro VII à partir de la mi-juin 2020 à un tarif de 1899 dollars.